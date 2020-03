Ben Affleck ôm hôn bạn gái kém 16 tuổi

Người đẹp Cuba đang là ngôi sao mới đầy triển vọng tại kinh đô điện ảnh thế giới. Ana nổi tiếng từ khi tham gia bộ phim "Knives Out" năm 2019 và trở thành Bond girl mới nhất của Điệp viên 007 trong phim "No Time To Die" công chiếu vào tháng 11.