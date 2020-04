Ben Affleck không rời bạn gái mới

Là một cô gái mạnh mẽ, Ana rời Cuba tới Tây Ban Nha phát triển sự nghiệp diễn xuất năm cô 18 tuổi. Sau khi đã trở thành diễn viên có tiếng, người đẹp lại quyết tâm sang Mỹ chinh phục Hollywood. Cô đào 8X để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim như "Knives Out", "Blade Runner 2049" và trở thành Bond girl mới nhất đóng cùng Daniel Craig trong "No Time To Die" phát hành cuối năm nay.