Bella Mai muốn 'lột xác' cho giống Ngô Thanh Vân

Sau vai phản diện trong Nếu còn có ngày mai, Bella Mai gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Trong thời gian ở ẩn, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho việc rèn luyện võ thuật để chuẩn bị cho việc đóng phim hành động. Bella Mai muốn trở thành đả nữ mới của màn ảnh Việt.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Bella Mai cho biết: "Tôi từng đóng nhiều vai chính kịch, phản diện hoặc cá tính nhưng chưa bao giờ được thử vai hành động. Trong khi đó, tôi từng tập boxing và học cascaduer nên muốn phát huy những điều đó. Tôi không muốn mình cứ mãi khóc lóc trên màn ảnh và nhận thấy thị trường điện ảnh Việt Nam hiện vẫn thiếu những gương mặt nữ có thể đóng phim hành động. Chính vì vậy, tôi muốn thử sức. Đó cũng là cách giúp tôi tạo được sự khác biệt cho bản thân. Không có nhiều nữ diễn viên đi theo hướng "đả nữ" nên đây cũng là con đường mà tôi không phải cạnh tranh nhiều". Bella Mai cho rằng, không có nhiều diễn viên nữ chọn theo hướng hành động vì quá trình luyện tập có rất nhiều gian nan và đòi hỏi sự kiên trì cao. Trong khi đó, cô may mắn đã có nền tảng về võ thuật và chỉ cần phát huy thêm là được.

Diễn viên Bella Mai.

Bella Mai chia sẻ, cô rất hâm mộ diễn viên Ngô Thanh Vân. Cô xem tất cả những bộ phim do Ngô Thanh Vân đóng, tìm đọc những bài viết, bài phỏng vấn về nữ diễn viên để hiểu rõ về con người của "đàn chị". Bella Mai cũng muốn học hỏi cách làm nghề, cách hóa thân vào từng vai diễn của nàng "đả nữ". Càng tìm hiểu về Ngô Thanh Vân, Bella Mai càng thường xuyên tự hỏi "Tại sao cứ phải bó buộc mình vào với những vai diễn theo kiểu ngọc nữ? Tại sao mình không thay đổi trong khi bản thân cũng là người có kỹ năng về võ từ nhỏ?". Đó cũng là lý do khiến cô nảy ra ý định học casadeur, đi theo các võ sư để chuyển hướng sang nhận phim hành động. Nữ diễn viên không dám nghĩ đến việc soán ngôi Ngô Thanh Vân nhưng một ngày nào đó có thể xuất sắc như "đàn chị".

Trong 2 năm theo học cascaduer, Bella Mai không nhớ nổi những lần mình bị chấn thương. Đã có lần cô bị bong gân nên phải nghỉ không làm gì tới 2 tuần. Hai bàn chân phồng nước, dập môi, thâm tím... trở thành "chuyện cơm bữa" với nữ diễn viên. Tuy vậy, cô nhất định quyết tâm hướng về con đường đã chọn.

Trailer 'The Killer' Bella Mai trong 'The Killer'

Bella Mai từng đoạt ngôi vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ 2017. Sở hữu nhan sắc và tước vị trong tay nhưng nữ diễn viên không muốn chọn cho mình con đường dễ dàng bằng những vai diễn quá giống nhau. "Nhan sắc của tôi chỉ có chút xíu thôi. Có danh hiệu nhưng suốt 4-5 năm làm nghệ thuật, con đường của tôi cũng chẳng bằng phẳng. Những khó khăn đó, tôi chẳng chia sẻ với ai mà chỉ biết cố gắng. Tôi coi diễn xuất là đam mê, là công việc cả đời nên muốn thử sức trong hướng đi mới. Tôi còn trẻ, còn cả hành trình dài phía trước nên chẳng có lý do gì để ngại thử sức. Nếu không thành công, tôi vẫn còn đủ thời gian để thay đổi kia mà", Bella Mai chia sẻ. Cô tự nhận mình là người không thích an phận với những lối mòn. Nữ diễn viên sinh năm 1993 vừa cho ra mắt trailer phim ngắn mang tên The Killer (Kẻ sát nhân). Trong phim, Bella Mai thể hiện khả năng đánh võ điêu luyện với nhiều ngón đòn nguy hiểm.

Tạo hình của Bella Mai trong phim ngắn 'The Killer'.

Bella Mai tên thật Mai Thị Hồng Dung, sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Năm 2017, cô từng đại diện Việt Nam và đoạt ngôi vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ 2017. Trước đó, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 và giành giải top 3 thí sinh được bình chọn nhiều nhất.

Bella Mai từng tham gia phim Mùa oải hương năm ấy, Mặn hơn muối, Nếu còn có ngày mai... Cô từng được đề cử giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Mặn hơn muối. Ngoài ra, cô tham gia các phim điện ảnh Đích tôn độc đắc, Oán...