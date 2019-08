Bella Hadid chia tay bạn trai sau một năm tái hợp 0 Mối tình đẹp của siêu mẫu 22 tuổi Bella Hadid và ca sĩ The Weeknd một lần nữa tan vỡ vì cả hai không có đủ thời gian dành cho nhau.

"Họ đang ở hai nơi khác nhau, tình trạng 'xa mặt' khiến cho 'cách lòng'. Bella đang chuẩn bị cho tuần lễ thời trang trong khi Abel (tên thật của The Weeknd) tập trung vào sản phẩm âm nhạc mới và bộ phim đầu tiên anh tham gia", nguồn tin chia sẻ trên E!News.

The Weeknd và Bella Hadid đã có 4 năm gắn bó.

Người bạn của cặp sao tiết lộ thêm: "Gần đây Bella và Abel cãi nhau rất nhiều".

Bella Hadid hẹn hò giọng ca Starboy từ năm 2015 sau khi gặp gỡ tại lễ hội âm nhạc Coachella. Tháng 12/2016, cặp đôi tan vỡ. Một tháng sau, The Weeknd có tình yêu mới với nữ ca sĩ Selena Gomez. Mối tình với Selena kéo dài đến tháng 9, The Weeknd chủ động chia tay vì nhận ra giọng ca Slow Down vẫn nặng lòng với Justin Bieber. Hè năm 2018, The Weeknd quay lại với Bella Hadid.

Paparazzi chụp ảnh Bella đi dạo với The Weeknd lần cuối vào tháng 2.

Lần cuối cùng The Weeknd và Bella được trông thấy đi chơi cùng nhau là vào tháng 2 năm nay tại New York. Bức ảnh cuối của cặp đôi trên Instagram là vào ngày 1/7. Cuối tháng trước, trong khi The Weeknd hoàn toàn vắng bóng, Bella có chuyến du lịch dài ngày cùng bạn bè và chị gái Gigi Hadid.

Hoài Vũ (Theo E!News)