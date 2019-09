Băng Di nhớ chó mèo hơn người yêu 0 Băng Di không sợ bạn trai Việt kiều giận khi khẳng định nhớ đàn chó mèo hơn anh mỗi lúc đi diễn xa nhà.

- Chị áp lực thế nào khi được mời vào vai Bà Ba trong phim 'Cậu Vàng' của đạo diễn Trần Vũ Thủy?

- Tôi phải casting nhiều lần mới được nhận vai Bà Ba. Tôi biết rằng có rất nhiều diễn viên xinh đẹp hơn, tài năng hơn mình nên khi được chọn vào vai này, tôi cảm nhận rất rõ sự tin tưởng mà đạo diễn Trần Vũ Thủy và nhà quay phim Phi Tiến Sơn dành cho mình. Đây sẽ là vai diễn hoàn toàn khác với những gì tôi thể hiện trước đây và đòi hỏi rất nhiều kỹ năng diễn xuất. Việc khán giả và truyền thông dành nhiều sự quan tâm cho phim Cậu Vàng cũng khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Tuy nhiên, những áp lực đó chỉ khiến tôi tâm huyết và tập trung hơn với vai diễn mà thôi.

Băng Di tại buổi họp báo ra mắt dàn diễn viên 'Cậu Vàng' ở Ninh Bình hôm 22/9.

- Chị cảm thấy thế nào khi phải đóng vợ chồng với NSƯT Hữu Châu đồng thời là người tình của Thanh Bình trong phim này?

- Tôi chưa từng đóng cặp với anh Bình bao giờ nhưng cảm giác không vấn đề gì, còn với chú Hữu Châu thì có chút lo lắng. Từ trước đến giờ, tôi với chú chỉ đóng vai chú cháu nên giờ 'nhảy' lên vợ chồng cũng thấy hơi khó. Cứ nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy buồn cười.

Hiện tại, tôi chưa tưởng tượng ra mình sẽ diễn vợ chồng với chú Hữu Châu kiểu gì nhưng luôn tự nhủ, là diễn viên thì phải chuyên nghiệp và nhất định làm được. Vì áp lực nên mỗi tối, khi mọi người đi chơi, tôi vẫn ở lại khách sạn tập một mình. Cứ có thời gian rảnh là tôi lại cầm cuốn kịch bản ra đọc. Tôi đầu tư rất nhiều tâm huyết, thời gian cho vai diễn này và giờ chỉ biết cố gắng thôi.

- Bạn trai nói gì khi chị xa nhà nhiều ngày để ra Bắc đóng phim 'Cậu Vàng'?

- Tôi đã ở Ninh Bình 4-5 ngày để họp diễn viên, định trang, họp báo ra mắt và làm quen với bối cảnh. Sau vài ngày trở lại Sài Gòn, tôi sẽ lại ra Bắc khoảng một tháng để đóng vai Bà Ba. Bạn trai tôi không kêu ca gì cả và rất ủng hộ tôi theo đuổi con đường nghệ thuật. Chúng tôi đều có thế giới riêng nên không thể lúc nào cũng kè kè bên nhau được.

- Thế còn cảm giác nhớ nhung thì sao?

- Trong những ngày ở Ninh Bình chuẩn bị cho vai diễn, tôi nhớ nhà lắm nhưng nhớ chó, mèo hơn nhớ bạn trai (cười). Chúng tôi cùng nhau nuôi hai chú chó, hai chú mèo và dành nhiều tình cảm cho chúng lắm.

- Chị nghĩ bạn trai sẽ phản ứng thế nào khi biết mình bị xếp sau chó, mèo?

- Anh ấy biết điều đó vì tôi nói vậy hoài mà. Tôi vẫn nhớ anh ấy, chỉ là không nhớ bằng chó, mèo thôi (cười).

- Anh chị dự tính thế nào về chuyện tương lai?

- Anh ấy vẫn chưa cầu hôn nên tôi chưa biết dự tính như thế nào nữa. Tôi chỉ biết rằng anh ấy rất yêu thương mình mà thôi.

Băng Di và bạn trai Justin Chiêm. Anh sinh năm 1980, sinh ra ở Việt Nam, có bố là người Hoa, mẹ là người Campuchia sống ở Thụy Điển. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, anh về Việt Nam lập nghiệp và gặp Băng Di.

- Có nền tảng kinh tế tốt từ việc kinh doanh và có bạn trai đại gia ở bên cạnh, tại sao chị vẫn chấp nhận vất vả, miệt mài làm hết phim này đến phim khác?

- Sau khi đóng Gạo nếp gạo tẻ cách đây 2 năm, tôi gần như không đóng phim. Suốt quãng thời gian đó, tôi tập trung cho việc kinh doanh và từng có ý nghĩa sẽ từ từ rút khỏi nghiệp diễn. Thế nhưng, nhìn các bạn đồng nghiệp đi diễn, tôi lại thấy thèm trở lại phim trường.

- Hoàng Anh, bạn diễn của chị trong "Gạo nếp gạo tẻ", đã tuyên bố giải nghệ và sang Mỹ định cư vì thu nhập từ nghề diễn không đủ sống. Chị thì sao?

- Nói thật là tôi không sống được với nghề. Tôi thấy mình may mắn vì có nhiều nguồn thu nhập khác ngoài phim. Ở miền Nam bây giờ, cát-xê đóng phim rất thấp nên hầu hết các diễn viên làm việc vì quá yêu nghề chứ không phải vì tài chính. Các diễn viên nam thường khó kiếm thu nhập hơn so với diễn viên nữ vì lĩnh vực hoạt động hạn hẹp hơn. So với anh Hoàng Anh, tôi vẫn có lợi thế hơn vì còn có thể đi event, tham gia hoạt động với các nhãn hàng.

- Nhiều diễn viên miền Nam thành công, thậm chí vụt sáng thành ngôi sao sau khi ra Bắc đóng phim truyền hình. Nhìn thấy thực tế đó, chị nghĩ gì?

- Nếu ai nói không thích được như thế là nói xạo đó. Gần đây, tôi ganh tị với diễn viên miền Bắc vì thấy họ sướng quá. Nhiều tác phẩm do miền Bắc làm gần đây đều có sự đầu tư lớn về mặt hình ảnh. Xem phim truyền hình, tôi có cảm giác như phim chiếu rạp vì mọi thứ quá đẹp và chỉn chu. Tôi cũng nghe nói tác phong làm việc của êkíp miền Bắc không vội vàng, nhanh chóng như miền Nam, nếu như phim ở trong Nam thường quay vài chục phân đoạn mỗi ngày thì ở miền Bắc, con số ấy ít hơn nhiều. Điều đó cũng cho thấy mọi người rất đầu tư. Lần nào xem phim miền Bắc và thấy vai hợp với mình, tôi cũng ước giá mình được đóng vai đó.

Khi phim Về nhà đi con gây sốt, nhiều khán giả nhắn cho tôi và hỏi tại sao không đóng vai Nhã của Quỳnh Nga. Lúc ấy, tôi chỉ biết trả lời "Có ai mời đâu mà đóng" (cười). Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội hợp tác với truyền hình phía Bắc trong tương lai. Là diễn viên mà, ai chẳng thích được tham gia những dự án được đầu tư lớn.

Nhan sắc ở tuổi 30 của Băng Di.

- Chị cảm thấy thế nào khi bị khán giả đóng khung với vai người thứ ba phá hoại gia đình người khác?

- Khán giả đã ấn tượng quá mạnh với tôi trong vai kẻ thứ ba. Vì thế, cứ thấy phim nào có vai tương tự là mọi người sẽ réo tên "Di ơi, sao không đóng vai đó?". Nghe như vậy, tôi thấy vừa vui vừa buồn, vui vì mọi người ấn tượng với cách diễn của mình trong kiểu vai đó và buồn vì chưa được đóng nhiều dạng vai khác nhau.

- Chị mong chờ một vai diễn như thế nào nếu Bắc tiến?

- Tôi không thích những vai hiền dù tính tình ở ngoài đời cũng không dữ lắm đâu (cười). Tôi cảm thấy mình diễn những vai cá tính sẽ "ăn" hơn. Lần nào đóng vai hiền tôi cũng thấy mệt vì phải gồng quá vì bản thân ở ngoài ít khi yểu điệu, thục nữ, bánh bèo... Vì vậy, nếu được chọn, tôi sẽ chọn những vai hành động, cá tính và hơi đàn ông một chút.

Tôi không sợ những vai phản diện có thể bị khán giả ghét. Tạo được cảm xúc cho khán giả ghét nhân vật của mình là một điều đáng mừng với diễn viên. Trong một bộ phim, nếu ai cũng đóng vai hiền và chẳng có ai đóng vai ác thì sẽ rất nhạt. Phim nào cũng cần những vai cá tính và tôi thích đảm nhận phần đó.

- Những vai diễn phản diện ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống thật của chị?

- Dù khán giả có mắng chửi nhân vật thế nào, tôi vẫn thấy các vai phản diện không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thật của mình. Bạn trai tôi gần như chẳng bao giờ xem phim của tôi vì anh ấy không hiểu hết lời nhân vật nói. Anh ấy có thể nói tiếng Việt nhưng chỉ biết giao tiếp đơn giản thôi.