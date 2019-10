'Bạn trai tin đồn' mừng sinh nhật Phương Trinh Jolie

Lý Bình và Phương Trinh Jolie có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác MV Nobody like you với nhiều cảnh 'nóng' táo bạo. Do đó, họ bị đồn đoán có quan hệ tình cảm nhưng Phương Trinh Jolie nhiều lần phủ nhận. Bản thân người đẹp chưa nghĩ đến chuyện yêu đương bởi muốn dành toàn bộ tâm huyết và thời gian cho công việc.