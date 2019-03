Bạn trai phủ nhận lừa dối Kylie Jenner

Trưa 28/2, Travis Scott bất ngờ thông báo hủy bỏ show nhạc ở New York vào buổi tối với lý do ốm nặng. Tuy nhiên TMZ đưa tin, lý do nam ca sĩ phải về nhà gấp vì Kylie Jenner nghi ngờ anh ngoại tình. Theo nguồn tin, một ngày trước đó Kylie tìm thấy bằng chứng bạn trai lừa dối cô nên nổi cơn tam bành. Travis vì thế bỏ cả công việc, tức tối bay từ New York về Los Angeles vào đêm thứ tư. Cặp đôi được cho là tiếp tục cãi vã nảy lửa và đến ngày hôm sau vẫn chưa "sóng yên biển lặng".

Kylie Jenner và Travis Scott tại lễ trao giải Grammy ngày 10/2.

Trước thông tin này, đại diện của Travis Scott đã lên tiếng phủ nhận. Người đại diện cho biết, không hề có chuyện Travis lừa dối Kylie và hai người cãi nhau. "Lý do anh ấy hoãn show về nhà là vì bị ốm", người này khẳng định trên E!News.

Kylie Jenner đang trải qua khoảng thời gian khó khăn và nhạy cảm khi bạn thân của cô, Jordyn Woods, bị phát hiện dan díu với anh rể cô là cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson. Kylie rất sốc trước điều này và rơi vào tâm trạng giằng xé giữa một bên là gia đình, bên kia là người bạn thân thiết nhất. Khi scandal xảy ra, Jordyn Woods đã phải gói ghém đồ đạc rời khỏi nhà Kylie Jenner sau nhiều năm sống cùng, mến thương nhau như chị em ruột.

Kylie bên bạn trai và cô bạn thân Jordyn Woods (bên phải) vào tháng 2/2018.

Travis Scott tuy rất quan tâm đến bạn gái nhưng lại bận đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ và ở xa nhà ngàn dặm. Hôm thứ năm, vì lý do ốm nặng, anh mới trở về nhà và thông báo lùi ngày biểu diễn vào 10/3.