Bạn thân mang cơm kim chi đến viếng Goo Hara 0 Han Seo Hee đăng trên Instagram bức ảnh cô đến thăm nơi diễn viên, ca sĩ quá cố Goo Hara an nghỉ.

Ngày 19/1, Han Seo Hee viết trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã chuẩn bị món cơm trắng và kim chi cho cậu đấy. Ăn ngon nhé. Ngày hôm nay thật vui. Hẹn gặp lại cậu trong giấc mơ". Bức ảnh Han Seo Hee chụp tại nơi đặt bài vị, tro cốt của Goo Hara ở nghĩa trang nội đô Seoul.

Bức ảnh được Han Seo Hee chia sẻ trên mạng xã hội.

Han Seo Hee và Goo Hara là những người bạn thân thiết. Cả hai người từng cùng nhau đi du lịch và chia sẻ nhiều ảnh chung trên mạng xã hội. Sau khi Goo Hara mất, Han Seo Hee nhiều lần bày tỏ nỗi buồn, thương xót bạn.

Han Seo Hee vốn được mệnh danh là "Nữ hoàng thị phi" showbiz Hàn. Cô từng một thời hẹn hò TOP của nhóm Big Bang. Cô cũng gây nhiều ồn ào với việc sử dụng ma túy và phải chịu án tù treo.

Seo Hee và Goo Hara.

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You... Cô tự tử hôm 24/11/2019 tại nhà riêng.

Nguyễn Hương (Theo News)