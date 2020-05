Bạn gái vui vẻ bên Simon Cowell sau ghen tuông

Cặp đôi đã ở Malibu từ tháng ba từ khi dịch bệnh bùng phát và chương trình Got Talent dừng quay. Trong thời gian cách ly ở nhà, mối quan hệ của Simon và bạn gái bị đồn trục trặc do Lauren nghi ngờ anh dan díu với nữ ca sĩ Mel B của nhóm Spice Girls. Theo The Sun, Lauren đã gửi loạt tin nhắn giận dữ chất vấn Mel B và Mel bức xúc gọi điện lại bác bỏ tin đồn này. Nữ ca sĩ khẳng định cô chỉ là đồng nghiệp thân thiết của Simon và chưa bao giờ "giật bồ" của người khác.