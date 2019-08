Bạn gái siêu mẫu tới ủng hộ Jason Statham ra mắt phim mới

Anh hội ngộ với bạn diễn Dwayne Johnson. Sau màn kết hợp ăn ý trong 3 phần phim "Fast and Furious", Jason và Dwayne đã được nhà sản xuất ưu ái làm cho phần phim riêng mang tên "Hobbs and Shaw". Bộ phim kể về sự hợp tác tréo ngoe của hai người từng là kẻ thù không đội trời chung: tay thanh tra cơ bắp Luke Hobbs ("The Rock" Dwayne Johnson thủ vai) và gã sát thủ khét tiếng Deckard Shaw (Jason Statham thủ vai) chiến đấu chống lại âm mưu phá hủy thế giới của tên khủng bố với bộ óc thiên tài và sở hữu sức mạnh siêu chiến binh Brixton (Idris Elba thủ vai).