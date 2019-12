Bạn gái Leonardo DiCaprio phiền lòng vì bị phán xét 0 Nữ diễn viên 22 tuổi Camila Morrone cảm thấy phiền lòng khi bị mọi người gièm pha về mối quan hệ tình cảm với tài tử gấp đôi tuổi cô, Leonardo DiCaprio.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Los Angeles Times, Camila Morrone giải thích: "Rất nhiều cặp đôi ở Hollywood và trong lịch sử thế giới có khoảng cách tuổi tác lớn. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi người đều có quyền được hẹn hò với người mà họ muốn hẹn hò". Người mẫu kiêm diễn viên trẻ cũng thừa nhận rằng, sự phán xét của dư luận đối với mối quan hệ của cô và Leonardo DiCaprio khiến cô phiền lòng một thời gian dài.

Camila và Leonardo trong kỳ nghỉ hồi tháng 8.

Đây là lần đầu tiên Camila phát biểu về chuyện tình cảm với tài tử Sói phố Wall từ khi gắn bó từ năm 2017. Leonardo hơn Camila 23 tuổi, thậm chí hơn mẹ của bạn gái 5 tuổi. Mẹ của Camila là nữ diễn viên Argentina, Lucila Sola, năm nay 40 tuổi. Trong khi đó nam diễn viên đoạt giải Oscar hiện 45 tuổi.

Camila hiểu vì sao công chúng lại quan tâm đến mối quan hệ của cô với Leonardo DiCaprio bởi anh quá nổi tiếng. "Đặt ở vị trí của họ, có thể tôi cũng tò mò như vậy", người đẹp thú nhận. Tuy nhiên, Camila cho biết một sự thật không vui rằng khi yêu một ngôi sao như DiCaprio, danh tính của cô luôn bị đặt kèm theo tên anh.

"Tôi nghĩ ngày càng nhiều người xem bộ phim mới Mickey and the Bear của tôi, nhưng tôi lại nhận được một danh tính bên ngoài diễn xuất của mình", Camila bộc bạch. "Điều đó thực sự gây khó chịu bởi tôi cảm thấy như mình luôn được xác định danh tính theo người mà tôi đang hẹn hò".

Camila Morrone trên thảm đỏ Cannes 2019.

Dù vậy, Camila Morrone tự tin rằng cô sẽ dần khẳng định được tên tuổi của mình qua khả năng diễn xuất. Camila từng tham gia một số bộ phim điện ảnh như Bukowski, Never Goin' Back, Death Wish (đóng vai con gái của Bruce Willis). Năm nay, lần đầu tiên cô thủ vai chính trong phim Mickey and the Bear, phát hành tại Mỹ từ giữa tháng 11.

Hoài Vũ