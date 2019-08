Bạn gái Huỳnh Anh không ghen tuông khi yêu xa cho đỡ mệt 0 Y Vân, bạn gái Việt kiều Bỉ của diễn viên Huỳnh Anh, tin tưởng tuyệt đối vào bạn trai và hạnh phúc khi được anh quan tâm, chia sẻ mỗi ngày.

- Tình yêu của chị và diễn viên Huỳnh Anh bắt đầu như thế nào?

- Hai đứa bắt đầu nói chuyện từ tin nhắn vu vơ tôi gửi cho anh ấy vào mùa hè năm 2017. Lúc ấy, tôi vô tình xem bộ phim có mặt Huỳnh Anh nên nhắn tin cho "thần tượng" và bảo "Phim này hay nhỉ" chứ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người nổi tiếng. Tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ có tình cảm với mình vì hai đứa ở rất xa nhau. Ấy thế mà sau tin nhắn ấy, những câu chuyện cứ thế dài hơn và tình yêu bắt đầu. Khi mới làm quen, Huỳnh Anh rất bận rộn với lịch quay phim. Hai đứa cách nhau 5 múi giờ, lúc anh ấy về đến nhà sau một ngày dài quay phim cũng là khi tôi kết thúc công việc của mình. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống và dần dần nảy sinh tình cảm. Tôi và Huỳnh Anh yêu online 7 tháng mới gặp nhau lần đầu.

- Sau 7 tháng yêu qua mạng mới được gặp bạn trai lần đầu tiên, cảm xúc của chị như thế nào khi thấy Huỳnh Anh ra sân bay đón mình?

- Trước khi xuống sân bay, tôi không hồi hộp hay lo lắng gì cả mà chỉ thấy rất vui. Tôi có cảm giác như mình sắp được nhìn thấy một người thân mà lâu lắm rồi chưa được gặp. Dù trước đó chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời, tôi vẫn cảm thấy Huỳnh Anh rất thân thuộc vì suốt mấy tháng liền, hai đứa đã nói chuyện và chia sẻ với nhau rất nhiều.

Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh Huỳnh Anh xuất hiện ở sân bay với ly trà sữa trên tay. Anh ấy đã chờ ở đó hàng tiếng đồng hồ trước khi máy bay của tôi hạ cánh. Anh biết tôi rất thích trà sữa nên đã chuẩn bị sẵn như vậy để tôi bất ngờ. Những ngày tháng sau đó, anh ấy chăm sóc và lo lắng cho tôi mọi điều. Tôi cảm thấy rất vui và quý trọng sự quan tâm mà Huỳnh Anh dành cho mình.

- Chị sắp xếp cuộc sống ở Bỉ như thế nào để thường xuyên về Việt Nam thăm bạn trai?

- Làm quản lý dự án quan hệ quốc tế ở Bỉ, tôi có thể chủ động sắp xếp công việc để xin nghỉ dài ngày. Tôi vừa về Việt Nam vài tuần để kỷ niệm một năm gặp nhau của mình và Huỳnh Anh. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy thời gian trôi quá nhanh và rất hạnh phúc vì hai đứa đã duy trì được mối quan hệ lâu đến thế.

Lần này về, tôi được Huỳnh Anh đưa đi quay cùng. Được tận mắt nhìn thấy những công việc mà bình thường chỉ có thể nghe anh ấy kể qua Facetime nên tôi vui lắm. Ngoài chuyện ấy, tôi vẫn được Huỳnh Anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc như những lần trước (cười).

- Yêu xa trong khi bạn trai là người nổi tiếng và luôn có nhiều cô gái vây quanh, chị đối diện với cảm giác ghen tuông thế nào?

- Tôi nghĩ rằng nếu muốn duy trì một tình yêu xa cách về địa lý thì cả hai phải tin tưởng lẫn nhau. Tôi dành hết niềm tin cho Huỳnh Anh. Nếu anh ấy đã muốn quen với người con gái khác ở gần hơn mình thì chắc chắn đã không dành thời gian để yêu xa làm gì. Biết tình cảm mà Huỳnh Anh dành cho mình nên tôi sẽ không bao giờ ghen tuông quá đáng với bất kỳ ai cho đỡ mệt.

Suốt những năm tháng quen nhau, không có điều gì ở Huỳnh Anh khiến tôi phải lo lắng quá mức. Tôi tin tưởng vào bạn trai và xem anh ấy như một chàng trai bình thường với công việc có cả điểm xấu lẫn điểm tốt như bao nghề nghiệp khác. Tiếng Anh có một câu mà tôi rất tâm đắc: "You can’t rush something you want to last forever" - chuyện gì đến sẽ đến nên mình không cần phải lo quá.

- Điều gì ở Huỳnh Anh khiến chị thấy yêu nhất và nếu có thể, chị muốn thay đổi điều gì ở bạn trai?

- Tôi yêu Huỳnh Anh và yêu cả tính tốt lẫn tính xấu của anh ấy. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng khi quen ai đó, nếu mình có thể giúp người kia cải thiện những tính xấu để tốt lên thì nên khuyên nhủ. Tuy nhiên, sự thực không phải vậy. Mỗi người đều có quá khứ, cách sống và tính cách riêng. Nếu yêu thì nên tôn trọng và chấp nhận mọi thứ thuộc về họ.

Tôi không phải là một người hoàn hảo, mình chưa quá tốt thì sao dám đưa ra điều kiện, bảo người khác phải thay đổi. Vì thế, tôi không bao giờ muốn Huỳnh Anh thay đổi bất kỳ điều gì. Nếu một ngày nào đó, anh ấy cảm thấy bản thân cần thay đổi vì một lý do nào đó, tôi nhất định sẽ luôn ủng hộ.

- Khi yêu xa, hai người thường giận dỗi vì những lý do gì?

- Tính tình và cách hành xử của chúng tôi có nhiều điểm khác nhau nhưng hai đứa chưa xảy ra những mâu thuẫn lớn đến mức phải giận nhau quá lâu. Ở xa nhau nên nhớ nhung là điều không tránh khỏi nhưng cả hai đều xác định phải biến điều đó thành năng lượng tích cực để tập trung vào công việc, sự nghiệp riêng của mỗi người. Mỗi ngày, chúng tôi đều nói về kế hoạch cho lần gặp tiếp theo. Việc ấy khiến hai đứa cảm thấy thời gian qua nhanh hơn khi phải ở xa nhau.

- Đối với chị, đâu là bí quyết lớn nhất để giữ gìn tình cảm cũng như sự ngọt ngào khi yêu xa?

- Chúng tôi chẳng có bí quyết gì to tát cả, chỉ luôn quan tâm, thông cảm và sẵn sàng dành thời gian cho nhau. Nếu hai người thực sự yêu nhau thì dù ở xa đến mấy cũng chẳng có gì khó khăn đến mức ngăn cản chia sẻ với nửa kia. Chẳng ai bận đến mức không thể nói chuyện, quan trọng là họ có muốn dành thời gian cho người kia hay không mà thôi.

Tôi và Huỳnh Anh có thói quen mỗi sáng sẽ nhắn tin chúc người kia một ngày vui vẻ. Khi nghỉ trưa, tôi thường gọi điện để hỏi thăm về những gì anh ấy đã trải qua trong ngày. Mỗi tối đi làm về, dù hai đứa cách nhau 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn Facetime để kể cho nhau nghe về mọi thứ. Tôi chia sẻ với Huỳnh Anh như một người bạn thân.

- Bố mẹ chị nói gì khi biết con gái yêu xa?

- Bố mẹ tôi yêu quý Huỳnh Anh và ngược lại, bố mẹ Huỳnh Anh cũng quý tôi. Mọi người biết hai đứa hiện phải lo cho sự nghiệp và chưa sẵn sàng tính chuyện tương lai nên không bận tâm quá nhiều. Bố mẹ để chúng tôi tự do quyết định chuyện của mình miễn sao hai đứa hạnh phúc là được.

- Tại sao chị có kế hoạch về Việt Nam phát triển sự nghiệp?

- Từ khi còn nhỏ, tôi đã có ý định sang châu Á phát triển sự nghiệp. Đó cũng là lý do tôi chọn chuyên ngành Quan hệ quốc tế để theo học và tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ tại Bỉ, Trung Quốc. Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng tôi luôn muốn về Việt Nam vì cảm thấy mình thuộc về nơi này. Tôi luôn tự nhủ mình là người Việt Nam và phải làm gì đó cho quê hương. Tôi sẽ trở về đây khi tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cũng như những kiến thức cần thiết ở Bỉ.

- Sau khi công khai tình cảm với diễn viên Huỳnh Anh, chị được rất nhiều khán giả Việt Nam quan tâm và yêu thích. Chị nghĩ thế nào trước tình cảm ấy của mọi người?

- Tôi rất biết ơn và cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người. Tôi thường xuyên giao tiếp và tương tác với mọi người qua mạng xã hội vì xem đó như một cách để đền đáp 1% những yêu thương mình được nhận.