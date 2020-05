Bạn diễn phân trần pha hôn môi Brad Pitt 0 Nữ diễn viên Lena Dunham cho biết cô không hề có ý 'cưỡng hôn' Brad Pitt trên thảm đỏ ra mắt phim năm ngoái mà đó chỉ là một khoảnh khắc thân thiết giữa hai người.

Trong chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen hôm 12/5, Lena Dunham có cơ hội giải thích về "nụ hôn kỳ quặc" của cô với Brad Pitt tại lễ ra mắt phim Once Upon a Time... in Hollywood vào tháng 7/2019. Khi đó, camera bắt được khoảnh khắc Lena chạy đến bá cổ Brad và hôn vào nửa môi anh trong khi tài tử 56 tuổi khá bị động. Cô bị chỉ trích quá thân mật với bạn diễn nam giữa chốn đông người.

Lena Dunham hôn Brad Pitt tại lễ ra mắt phim Once Upon a Time... in Hollywood tháng 7/2019.

"Chắc các bạn còn nhớ có một bức ảnh khá kỳ cục giữa hai chúng tôi", Lena Dunham gợi lại. "Cách mà Intenet khi ấy bình phẩm như thể tôi đã nỗ lực xán đến Brad khiến anh ấy căng thẳng... Tôi chưa bao giờ cưỡng hôn Brad Pitt. Tôi tôn trọng anh ấy rất nhiều với tư cách là một nghệ sĩ và một người bạn".

Nữ diễn viên 33 tuổi cho biết Brad Pitt không hề bận lòng vì khoảnh khắc ấy. Sau lễ ra mắt phim, anh biết cô lo lắng nên đã đưa cô vào một căn phòng và "chúng tôi bí mật ăn pizza cùng nhau". Khi Lena khen chiếc nhẫn của Brad đẹp, anh liền tặng luôn cho cô. "Tôi đeo chiếc nhẫn đó suốt ngày. Đó là một điều thật kỳ diệu", Lena thổ lộ về sự ấm áp của Brad Pitt.

Lena Dunham giải thích về nụ hôn với Brad Pitt trong cuộc phỏng vấn hôm thứ ba.

Lena Dunham và Brad Pitt là bạn diễn trong bộ phim Once Upon a Time... in Hollywood. Brad vào vai diễn viên đóng thế nổi tiếng còn Lena là một trong những cô gái thuộc giáo phái Manson Family. Lena kể cô vốn quen biết "ông Smith" từ trước khi đóng bộ phim này. Khi họ gặp nhau tại trang trại nơi quay phim, Brad Pitt nhìn thấy cô từ xa liền đi tới vồn vã chào hỏi. "Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi... Nó giống như trong các bộ phim, nơi có một cô gái mọt sách đến lễ hội ở trường và một chàng trai nóng bỏng tới hỏi: 'Em có muốn khiêu vũ không?'. Brad thực sự là người tử tế, người mà bạn có thể sẻ chia và khiến bạn cảm thấy tuyệt vời về bản thân mình".

Brad Pitt dự sinh nhật của Lena Dunham vào tháng 5/2019.

Dịp sinh nhật của Lena Dunham hè năm ngoái, Brad Pitt cũng tới tham dự và chụp ảnh kỷ niệm cùng cô. Lena Dunham là diễn viên chính kiêm biên kịch của loạt phim truyền hình Girls nổi tiếng.

Hoài Vũ