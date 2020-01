Anh trai và bố đẻ Sulli tố nhau 0 Hàn QuốcAnh trai Sulli nói bố đẻ tham tiền, trong khi bố đẻ của cố diễn viên nói rằng mọi lời con trai phát biểu đều sai sự thật.

Anh trai Sulli hôm 18/1 lên tiếng tố cáo bố ruột mình tham tiền. Theo người anh trai, bố không đến viếng mộ con gái nhưng lại liên tục đòi chia tài sản con để lại, đẩy mẹ anh vào thế khó. Người anh còn đăng nhiều hình ảnh chụp màn hình, tố cáo bố vì muốn chia tài sản của Sulli nên tung tin rằng gia đình rất gắn bó, thân thiết và bác bỏ mọi xích mích.

Sulli qua đời cuối 2019.

Tuy nhiên, bố của Sulli phủ nhận việc không bao giờ đến thăm mộ con gái. Trong tin nhắn gửi bạn bè, người bố gửi tấm ảnh mình tới nghĩa trang. Ông viết: "Điều này chứng tỏ rằng tôi đã đến Milyang, nơi Jinri yên nghỉ. Tôi hai lần đến đó. Nếu mọi người muốn tìm nhân chứng xác nhận, hãy hỏi người này (ông đưa ra tên một số người)".

Trong khi đó, anh trai Sulli bác bỏ, nói rằng ông bố không hề đến mộ thăm Sulli, tấm ảnh do ai đó chụp mà thôi. "Điều này thậm chí chẳng vui vẻ gì. Làm sao ông lại có thể đối phó bằng cách lấy ảnh của ai đó. Dừng dối trá đi. Sự thật là chúng tôi đã lớn lên với sự chăm sóc của một người mẹ đơn thân, chứ không hề có bóng dáng bố. Dừng lèo lái mọi thứ theo chiều hướng của riêng ông".

Người anh trai còn tố cáo người cha muốn hưởng thừa kế của con gái, nhưng lại không muốn chịu khoản thuế thừa kế. Anh gay gắt: "Ông không xấu hổ vì là một người phụng sự trong nhà thờ? Bán đi ngôi nhà mà em gái tôi phải mua bằng những đồng tiền xương máu cả đời để ông có tiền thừa kế ư? Tôi sẽ không bao giờ bán nó!".

Sulli và bố, cùng các anh trai khi còn nhỏ.

Theo tờ Osen, bố mẹ Sulli ly dị từ nhiều năm, mâu thuẫn với nhau rất căng thẳng. Khi Sulli qua đời, gia sản cô để lại trở thành cái cớ để họ cãi vã.

Sulli và anh trai.

Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim, tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh... Hôm 14/10/2019, cô treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Nguyễn Hương (Theo News)