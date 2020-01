Anh trai Sulli tố cáo bố đẻ tranh giành tài sản 0 Trên mạng xã hội, anh trai Sulli hôm 18/1 bày tỏ sự tức giận về sự tham lam của bố đẻ.

Theo thanh niên này tố cáo, bố anh tranh giành tài sản mà Sulli để lại. Trên mạng xã hội, anh viết: "Tôi muốn giữ những nỗi buồn phiền về cái chết của em gái quá cố trong lòng, nhưng tại sao người là cha chúng tôi, dù không buồn đến thăm mộ con gái, lại chỉ luôn miệng nhắc về việc chia tài sản con bé để lại. Nếu đã coi nhau như người xa lạ, hãy sống giống như những người xa lạ đi". Anh còn chia sẻ bức ảnh chụp màn hình điện thoại, trong đó là đoạn chat của bố Sulli với hàng xóm. Người cha kể với hàng xóm rằng ông mâu thuẫn với mẹ đẻ Sulli.

Ca sĩ, diễn viên quá cố Sulli.

Sulli qua đời tháng 10 năm ngoái sau khi tự tử tại nhà riêng. Sau khi cô qua đời, mâu thuẫn trong gia đình cô nổ ra do bất đồng về việc phân chia khoản tiền vài triệu USD mà cô để lại. Thời điểm tin đồn rộ lên, anh trai Sulli từng lên tiếng phủ nhận. Anh tuyên bố sẽ không tơ hào một xu những gì thuộc về em gái.

Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim. Cô tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh... Hôm 14/10/2019, cô treo cổ tự tử tại nhà riêng. Tang lễ của cô diễn ra hôm 17/10, thi thể được đưa về an táng tại nghĩa trang ở thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyungsang.

Nguyễn Hương (Theo News)