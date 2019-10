'Anh trai Sulli không nhận thừa kế của em' 0 Hàn QuốcTrái với tin đồn gia đình Sulli xâu xé tiền bạc, người anh trai sát trên nữ ca sĩ cho biết không tiêu đồng nào mà cô em để lại.

Theo một nguồn tin do Sina dẫn lại, anh trai thứ hai Choi Dae Hee của diễn viên quá cố Sulli hôm 25/10 tuyên bố sẽ không hưởng quyền thừa kế tài sản của người em gái, sau khi tin đồn gia đình tranh chấp tài sản của Sulli lan trên mạng xã hội, gây ra phản ứng tiêu cực.

Hình ảnh cuối cùng của Sulli được cô chia sẻ trên Instagram. Sulli - tên thật là Choi Jin Ri đã tự tử ngày 14/10 tại nhà riêng khi tuổi đời mới 25, để lại nhiều thương xót cho gia đình, khán giả, đồng nghiệp và bè bạn.

Trong số các anh em, Sulli được cho là thân thiết nhất với người anh trai sát mình, Choi Dae Hee. Trong một show truyền hình năm 2018, Sulli từng đề cập đến việc anh trai ở cùng, chăm sóc cô, nấu cho cô ăn. Sulli còn kể để chuẩn bị đồ ăn cho em, anh trai cô đã phải đi học nấu nướng.

Theo luật Hàn Quốc, tài sản mà Sulli để lại ước tính 5 tỷ won (4,2 triệu USD) sẽ được chia cho các thành viên trong gia đình người quá cố, bao gồm bố mẹ, hai anh trai và một em trai, vì Sulli mất mà không để lại di chúc.

Hiện tại, một số người nghi ngờ tính xác thực của thông tin gia đình Sulli tranh giành tài sản, vì thông tin ban đầu xuất phát từ một diễn đàn, Sina của Trung Quốc đã lấy lại, chứ không phải là bài báo từ Hàn Quốc. Cả gia đình Sulli cũng chưa có bất cứ động thái nào phản ứng lại những tin đồn trên.

Sulli và anh trai Choi Dae Hee thời bé.

Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim, cô tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh... Hôm 14/10, cô treo cổ tự tử tại nhà riêng. Tang lễ của cô diễn ra hôm 17/10, thi thể được đưa về an táng tại nghĩa trang ở thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyungsang.

Nguyễn Hương (Theo News)