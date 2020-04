Anh trai Goo Hara tố cáo mẹ nhẫn tâm 0 Người anh tố cáo mẹ đẻ tham tiền, chỉ nhăm nhăm giành thừa kế của con gái quá cố trong khi không thèm gặp mặt cô trước đó.

Anh trai Goo Hara kể trên Instagram, trong những ngày tâm lý em gái bất ổn, bác sĩ tâm lý đã tư vấn cô nên gặp lại mẹ. Theo họ, điều này sẽ hữu ích rất nhiều cho cô. Vì thế, Goo Hara đã nhiều lần tìm cách liên lạc với mẹ, hy vọng có thể hàn gắn những vết thương lòng. Tuy nhiên, mẹ Goo Hara không quan tâm tới điều này. Người anh phẫn nộ: "Tôi tức giận. Trách nhiệm làm cha mẹ, trách nhiệm nuôi con thì thoái thác. Nhưng quyền thừa kế thì bà ấy lại nhận".

Goo Hara và anh trai.

Người anh cho hay trong lễ tang em gái, người mẹ đòi mặc đồ tang của gia quyến. Nhưng anh từ chối: "Bà ấy bỏ rơi chúng tôi từ nhỏ, đột nhiên bà ấy đến, đòi là người thân, nói với mọi người rằng bà ấy là mẹ Goo Hara. Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi. Điều này làm tôi kinh tởm".

Anh trai cho biết thêm người mẹ còn bí mật ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ trong hội trường tang lễ. Khi phát hiện sự việc, anh sửng sốt, đau đớn, anh thét lên, yêu cầu mẹ dừng ghi âm. Nhưng người mẹ cay cú chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh và nói: "Mày đừng để bản thân phải hối hận". Một số nghệ sĩ sau đó cũng kể mẹ của Goo Hara đề nghị chụp ảnh cùng họ trong tang lễ.

Hai ngày sau đám tang, một sự việc khác khiến anh trai Goo Hara đau lòng. Goo Hara đã bán bất động sản nhưng giao dịch dang dở do vụ tự tử. Mẹ của Goo Hara nhanh chóng gặp luật sư để xử lý việc này, đồng thời yêu cầu chia tiền bán nhà 5:5. Người anh phẫn nộ: "Người chưa bao giờ dành cho chúng tôi tình yêu thương, sao lại đối xử với chúng tôi thế này?".

Diễn viên Goo Hara.

Trong bài viết đăng trên Instagram cá nhân hôm 4/4, anh trai Goo Hara kể về quãng thời gian thơ ấu đầy khó khăn khi vắng bóng bố mẹ: "Giờ đây tôi đã trưởng thành, kết hôn, có con. Điều tôi thấu hiểu sâu sắc là môi trường gia đình vô cùng quan trọng với mọi đứa trẻ. Tốt nghiệp tiểu học, lễ khai giảng vào trung học, lễ tốt nghiệp trung học, trong khi những người bạn khác có cha mẹ ở bên, chúng tôi không có ai. Mẹ ruột rời bỏ chúng tôi, cha không thể tham gia vì công việc. Khi còn đi học, vì sợ bị cười nhạo, bị cô lập, tôi luôn giả vờ rằng mình có mẹ. Thế nhưng, càng cố gắng giả vờ, tôi càng thấy mình thiếu thốn bóng hình người mẹ. Trẻ con nhà khác được mẹ chơi cùng, được mẹ mua cho đồ chơi, nhưng với anh em tôi, đó là điều chưa bao giờ có".

Anh trai Goo Hara chia sẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nên anh phải làm thêm kiếm sống: "Để tồn tại, tôi làm việc bán thời gian tại siêu thị, quán cafe, nhà hàng. Em gái tôi làm công việc bán thời gian, nó không từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ. Em đã đến Seoul thử giọng hàng chục lần, và cuối cùng trở thành thành viên nhóm Kara. Từ đó, con bé bắt đầu cuộc sống của mình với tư cách là idol".

Anh trai Goo Hara kể nhiều lần hai anh em trò chuyện và khóc với nhau. Họ cùng giả định, nếu được mẹ yêu thương, được cả cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ thì sẽ ra sao. Anh cũng tiết lộ em gái đã nhiều lần tự tử bất thành, nhưng thông tin không bao giờ xuất hiện trên các mặt báo.

"Bất cứ khi nào có chuyện đó, tôi sẽ vội bỏ hết công việc để chạy tới Seoul chăm em. Em tôi sẽ được đưa đến bệnh viện có an ninh nghiêm ngặt, được chăm sóc tinh thần cho đến khi bình tĩnh trở lại. Những ngày đó, tôi ở bên em, cùng em trò chuyện".

Người anh tâm sự em gái rất thương anh. Mỗi lần anh gọi điện, Goo Hara đều nói: "Anh ơi, giờ em ổn rồi, anh đừng lo lắng". Mỗi thứ bảy, anh trai sẽ đến với em, rồi lại quay về nhà vào chủ nhật. Sau khi Sulli tự tử, anh trai Goo Hara rất lo lắng, thường xuyên liên lạc với em, động viên em. Vì thế, khi hay tin em chết, người anh "gần như phát điên".

Midnight Queen - MV cuối cùng của Goo Hara Goo Hara trong MV cuối cùng

Anh trai nói Goo Hara là một đứa trẻ luôn khát khao có được tình yêu thương của gia đình. Mặc dù có nhiều bạn bè, fan, nhưng trong lòng cô gái luôn có một khoảng trống và không làm thế nào lấp đầy nó. Người anh bộc bạch: "Tôi từng mong con bé có thể gặp được một chàng trai tốt và có một cuộc sống hạnh phúc. Khi chuyện tình cảm của nó bị phơi bày trên các mặt báo, tôi đã rất tức giận. Tuy nhiên, Goo Hara nói rằng con bé sẽ tìm cách xử lý, bảo tôi hãy yên tâm. Nếu con bé lớn lên trong sự chăm sóc của bố mẹ, điều này có xảy ra không?". Sau cái chết của Goo Hara, anh trai cô "nhiều đêm không ngủ nổi".

Lá thư dài của anh trai Goo Hara gây xúc động cho người đọc. Nhiều người trách mẹ Goo Hara quá nhẫn tâm, tham lam, đẩy cuộc sống của hai anh em diễn viên vào ngõ cụt.

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You... Cô tự tử ngày 24/11/2019 tại nhà riêng. Sau khi Goo Hara mất, tài sản cô để lại ước tính 10 triệu USD, chủ yếu từ việc kinh doanh bất động sản, trong đó có căn hộ ở Paragon Vill, Nonhyeon-dong, nơi cô qua đời.

Nguyễn Hương (Theo News)