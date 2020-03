Anh trai Goo Hara không tha thứ cho mẹ 0 Hàn QuốcAnh trai Goo Hara tiết lộ lá thư nữ diễn viên viết năm 2016, trong đó cô nói nhớ mẹ, muốn gần mẹ. Người anh cho biết không bao giờ hết giận mẹ vì đã bỏ họ mà đi.

Một phần nội dung lá thư tay Goo Hara viết được anh trai cô chia sẻ hôm 9/3. Lá thư có đoạn: "Những gì tôi nói. Những thứ tôi suy nghĩ. Tất cả những điều đó đều trở thành sự thật. Tôi cần phải tự bảo vệ bản thân mình trước. Tôi biết rằng tôi nhạy cảm và hiểu rõ chính mình. Tôi hiểu rằng tôi cần phải sống hạnh phúc, tích cực. Tôi nhớ mẹ. Tôi thực sự nhớ mẹ. Tôi nuốt những cảm xúc này vào trong trái tim mình và không có cách nào bày tỏ nó, ngoại trừ giữ chúng trong lòng. Tôi càng tổn thương, đau đớn hơn".

Diễn viên Goo Hara.

Với thái độ giận dữ, anh trai Goo Hara nhắc về mẹ: "Tôi vẫn nhớ khi bà rời bỏ ngôi nhà. Tôi không hiểu vì sao. Cha nói với chúng tôi rằng chắc mẹ đang muốn một điều gì đó nên đã quyết định quyết liệt như vậy. Chúng tôi vẫn nhớ bố đã được xe cứu thương đưa đi. Hara và tôi đã bị mẹ chúng tôi ruồng bỏ. Đó là lý do vì sao con bé luôn mong muốn được mẹ yêu thương. Điều đó khiến tôi vô cùng tức giận, bà ấy vẫn cứ giả bộ rằng mình là một người mẹ, kể cả khi đã bỏ đi. Tôi ghét việc bà ấy nói rằng mình là mẹ của con bé".

Người anh của Goo Hara cũng nói rằng mẹ đã đến đám tang của con gái, tuy nhiên sau đó bà gây rối, đòi chia tài sản. Bà hiện thuê một luật sư để đòi hưởng 50% tài sản thừa kế từ con gái quá cố. Trong khi đó, anh trai và bố Goo Hara cho rằng người mẹ không xứng đáng với số tiền đó. Anh nói sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.

Anh trai Goo Hara cũng chia sẻ nhiều tin nhắn từng trao đổi với em gái, khiến fan xúc động. Trong một tin nhắn hai anh em trao đổi lúc Goo Hara gặp khó khăn trong cuộc sống, người anh động viên: "Anh xin em, đừng nghĩ về những chuyện xấu, đừng đau lòng. Cố gắng sống khỏe mạnh, rồi em sẽ kết hôn, có con cái và có một cuộc sống tốt. Khi em buồn, hãy cứ khóc, cứ để mọi thứ được giãi bày. Anh yêu thương em, em gái à". Goo Hara gửi lại tin nhắn cho anh: "Em yêu anh, đừng lo lắng".

TIn nhắn của Goo Hara và anh trai được người anh chia sẻ.

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You... Cô tự tử ngày 24/11/2019 tại nhà riêng. Sau khi Goo Hara mất, tài sản cô để lại ước tính có giá trị 10 triệu USD, chủ yếu từ việc kinh doanh bất động sản, trong đó có căn hộ ở Paragon Vill, Nonhyeon-dong, nơi cô được phát hiện tự sát.

Nguyễn Hương (Theo News)