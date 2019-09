Ảnh cưới năm 1994 của Diễm My

Diễm My diện bộ soiree trắng do ông xã đích thân mang từ Mỹ về. Tiệc cưới của chị 25 năm trước tổ chức tại một nhà hàng nổi 5 sao trên bến Bạch Đằng, TP HCM. Thiệp cưới được chú rể đặt in ở Mỹ mang về Sài Gòn. Đôi vợ chồng mời 500 vị khách tới chung vui. Vì Diễm My là một ngôi sao nổi tiếng thời đó nên khách mời phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc passport để nhân viên an ninh kiểm tra trước khi vào dự tiệc.