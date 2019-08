Angelina Jolie bị hàng trăm fan bao vây ở Pháp

Angelina Jolie bị rừng fan bao vây ở Paris Angelina Jolie chật vật ra xe giữa rừng người hâm mộ

Sau buổi chụp hình tại văn phòng nước hoa Guerlain ở Paris, Angelina Jolie rời đi cùng mẹ đỡ đầu - minh tinh Jacqueline Bisset. Ở bên ngoài, hàng trăm người hâm mộ Pháp đã đứng chờ che kín lối đi. Họ gọi tên Angelina và giơ máy ảnh chụp hình.

Angelina di chuyển khó khăn giữa biển người.

Các vệ sĩ phải vất vả rẽ "biển" người để Angelina và Jacqueline có lối đi ra xe. Họ nhích từng bước và bị xô đẩy vì các fan quá khích. Tuy nhiên, Angelina không hề tỏ chút bối rối hay khó chịu. Cô luôn mỉm cười, vẫy tay chào mọi người. Khi ra được đến xe, nữ diễn viên nán lại vài giây để chào tạm biệt và cảm ơn người hâm mộ Pháp.

Angelina Jolie tới Paris từ đầu tuần để ghi hình quảng cáo cho thương hiệu nước hoa Guerlain. Cô làm gương mặt đại diện cho hãng này từ năm 2017. Ngôi sao 44 tuổi đã quyên góp hết tiền cát-xê quảng cáo (ước tính hàng triệu USD) vào quỹ từ thiện.

Jolie và mẹ đỡ đầu lúc tới buổi chụp hình.

Trước đó, Angelina bận rộn ở phim trường Those Who Wish Me Dead tại New Mexico. Bà mẹ 6 con dốc sức đóng các cảnh hành động trên sa mạc trong suốt một tháng nhưng vẫn trở về nhà khỏe khoắn. Bộ phim vừa đóng máy vào ngày 1/7.

Hoài Vũ (Theo The Blast)