Andrea từng tự tử hai lần vì áp lực dư luận 0 Hot girl một thời thấy may vì mình vẫn còn sống sau nhiều lần uống thuốc ngủ rồi móc họng và vào bệnh viện rửa ruột.

Bước vào showbiz từ khi mới 14-15 tuổi, Andrea không biết nên tiếc hay tự hào vì những gì mình đã có. Bắt đầu sớm khiến cô hiểu đời, trưởng thành sớm hơn và có thể tự lo cho bản thân nhưng phải trải qua sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Dính vào tiệc tùng, tiếp xúc với những vấn đề ngoài xã hội quá sớm cũng khiến cô cảm thấy mình già đời hơn rất nhiều so với chúng bạn. Hot girl một thời tâm sự: "24 tuổi với người khác là bình thường nhưng tôi thấy mình đã già lắm rồi. Tôi đã trải qua mọi thứ trong cuộc đời này. Tôi từng tự tử hai lần. Ngày đó, tôi hơi tí là uống thuốc ngủ rồi móc họng nôn ra. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mà chưa chết".

Hai lần uống thuốc ngủ tự tử của Andrea đều liên quan đến những scandal và áp lực đến từ dư luận. Cô uống thuốc lần đầu sau khi bị bạn trai đánh trên phố và những hình ảnh trong cuộc ẩu đả đó được tung lên mạng. Lần thứ hai xảy ra cũng liên quan đến việc Andrea bị dư luận chỉ trích. Gặp biến cố khi còn quá trẻ, tinh thần chưa vững cộng với việc ít bạn và không có bố mẹ ở chung nên Andrea rơi vào cảnh bế tắc. Những lúc khó khăn nhất, cô không dám chia sẻ với ai vì sợ người ta lan truyền hoặc chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Andrea tại sự kiện sáng 3/8 ở Hà Nội.

Trước nhận định cho rằng công chúng biết đến Andrea vì scandal nhiều hơn là sự nghiệp, cô nói: "Điều đó không đúng vì người ta quan tâm đến scandal của tôi nhiều hơn là công việc chứ tôi không bao giờ muốn scandal xảy đến với mình. Tôi chưa bao giờ tự tạo ra scandal nhưng với công việc thì luôn cố gắng. Người ta có thể thỉnh thoảng chê tôi vì đến muộn nhưng khi đã vào việc, tôi luôn làm rất nhanh và rất hiệu quả. Scandal xảy đến có thể là do tôi không cẩn thận và tôi đã phải hứng chịu hậu quả từ điều đó rồi".

Andrea khẳng định, suốt nhiều năm làm mẫu, cô chưa bao giờ sa ngã trước những lời gạ gẫm của các đại gia. "Tôi rất mê tiền nhưng không hiểu sao không thể làm thế được. Nhiều lúc tôi cũng muốn nhắm mắt cho qua để kiếm được một đống tiền nhưng rồi lại không đủ dũng khí, thấy thà chết đói còn hơn. Nếu làm vậy tôi làm luôn từ năm 17-18 tuổi và đã có rất nhiều nhà, nhiều xe chứ không phải ở nhà thuê, đi taxi như bây giờ. Nhiều người hay chửi tôi là ngốc quá, dại quá nhưng biết làm sao được, đó là tính cách khó thay đổi", Andrea nói.

Sau rất nhiều lùm xùm tình cảm, Andrea từng tự nhủ sẽ không yêu ai nữa. Thế nhưng, ông trời đã se duyên cho cô với người đàn ông hiện tại. Anh hơn cô vài tuổi, không phải là đại gia và cũng chẳng hoạt động trong showbiz. Cô không kỳ vọng nhiều hay yêu đến mức sống đi chết lại như trước và rút ra bài học không được công khai chuyện tình cảm với công chúng. Dù cả hai thường xuyên cãi nhau, Andrea vẫn coi người yêu là tri kỷ. Cô hiện chưa xác định chuyện xa xôi với người đàn ông này mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Nhan sắc đời thường của Adrea.

Người đẹp đang ấp ủ dự định lấn sân sang con đường ca hát. Andrea đã bỏ ra vài trăm triệu đồng để đầu tư cho sản phẩm mới nhưng chưa tìm được người hỗ trợ, định hướng cho mình. Cô không dám tự bước đi vì sợ sự nóng nảy, bộp chộp của bản thân sẽ lại gây ra những điều không mong muốn. Andrea chia sẻ, cô rất thận trọng với việc ra mắt sản phẩm âm nhạc vì sợ bị công chúng chỉ trích, ném đá. "Tôi luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm người ta nói gì về mình nhưng thực sự không phải thế, tôi ngồi đọc từng cái bình luận. Chẳng có ai đọc những lời nói xấu về mình mà vui vẻ cả, tôi chỉ cố gắng không nghĩ đến nó mà thôi", cô nói.

Andrea tên đầy đủ là Andrea Aybar, có bố là người Tây Ban Nha. Cô được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh An 'Tây'. Khi mới bước chân vào làng mẫu Việt, Andrea từng được công chúng yêu mến với hình ảnh trong sáng. Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang lên, cô vướng vào nhiều ồn ào, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cô từng yêu hot boy Baggio và ca sĩ Yanbi. Trong thời gian yêu Yanbi, cô bị anh đánh trên phố. Hồi tháng 8/2016, Andrea khiến dư luận sốc vì lộ ảnh say xỉn đến mức nôn mửa và nằm ra đường sau khi tham gia một event tại quán bar. Đến tháng 2/2017, cô lại bị chỉ trích vì mặc váy in hình ảnh phản cảm khi xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim Guardians - Siêu chiến binh... Sau nhiều scandal, Andrea có thời gian vào TP HCM sinh sống và gần như mất hút trong showbiz.