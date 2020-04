Án mạng cuối tập 10 'Thế giới hôn nhân'

Vừa mãn hạn tù, Park In Gyu (Lee Hak Joo đóng) nhận tiền của Tae Oh (Park Hae Joon đóng), hành hung Sun Woo. Trong lúc đi tìm Hyun Seo, hắn tiếp tục tống tiền Tae Oh. Chỉ vài phút trước khi Hyun Seo lên tàu rời thành phố, Park In Hyu tìm ra cô. Vì vậy, hắn có liên quan trực tiếp tới cái chết của Hyun Seo.