Alicia Keys hát tưởng nhớ Kobe Bryant tại Grammy 0 Là người dẫn chương trình Grammy 2020, nữ ca sĩ Alicia Keys phát biểu tưởng nhớ huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant vừa tử nạn và hát ca khúc 'It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday'.

Tối 26/1 (sáng nay theo giờ Hà Nội), lễ trao giải Grammy lần thứ 62 diễn ra tại Trung tâm Staples ở Los Angeles. Alicia Keys mở đầu chương trình với lời tưởng niệm và tri ân ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant. Cầu thủ 41 tuổi cùng con gái 13 tuổi vừa thiệt mạng trong tai nạn rơi trực thăng vào buổi sáng cùng ngày.

"Hôm nay chúng ta ở đây trong đêm nhạc lớn nhất năm để vinh danh những nghệ sĩ xuất sắc. Thật lòng với các bạn, tất cả chúng ta đều vô cùng đau buồn vì sáng sớm nay, Los Angeles, nước Mỹ và toàn bộ thế giới mất đi một người hùng. Chúng ta cùng ở đây tan vỡ con tim trong khán phòng mà Kobe Bryant đã dựng lên. Kobe, con gái Gianna của anh và những nạn nhân ra đi trong ngày hôm nay luôn ở trong trái tim chúng ta".

Ngay sau đó, Alicia Keys hát mộc ca khúc It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Nhóm nhạc Boyz II Men cùng lên sân khấu hòa giọng với Alicia Keys để tưởng nhớ Kobe Bryant. Cả khán phòng lặng đi trong niềm xúc động và xót thương, nhiều nghệ sĩ không cầm nổi nước mắt.

Nhiều ca sĩ cũng dành sự tưởng niệm tới Kobe Bryant khi trình diễn tại Grammy. Bên ngoài lễ trao giải, hàng loạt nghệ sĩ bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương thông qua mạng xã hội trước sự ra đi của huyền thoại bóng rổ Mỹ như Justin Bieber, Kylie Jenner, Gigi Hadid, Khloe Kardashian, Dwyane Wade...

Kobe Bryant sinh năm 1978, là tượng đài bóng rổ Mỹ. Trong suốt 20 năm sự nghiệp sát cánh cùng đội Los Angeles Lakers, Kobe đã giành 5 chức vô địch NBA, 11 lần All-NBA và 18 danh hiệu All-Star. Anh cũng giúp đội bóng rổ Mỹ giành huy chương vàng tại Olympics Bắc Kinh 2008 và Olypics London 2012.

Hoài Vũ