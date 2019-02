Adam Levine bị 'ném đá' dữ dội vì cởi trần nhảy uốn éo tại Super Bowl

Adam Levine và nhóm Maroon 5 được mời biểu diễn giữa trận chung kết siêu cúp bóng bầu dục Mỹ 2019 - một trong những sự kiện thể thao và văn hóa thu hút sự quan tâm lớn nhất tại đất nước cờ hoa. Tuy nhiên màn trình diễn của Adam Levine đã phải nhận sự chỉ trích kiệt lịch của khán giả xem truyền hình. Nam ca sĩ sắp bước sang tuổi 40 bị phê phán vì cởi trần khoe thân, nhảy uốn éo kiểu "quê mùa" và các tiết mục không xứng tầm với sân khấu Super Bowl.

Adam Levine trên sân khấu Super Bowl tối 3/2.

Ở tiết mục cuối cùng, sau khi đã biểu diễn một loạt ca khúc hit như Harder to Breathe, This Love, Girl Like You, She Will Be Loved, Sugar..., Adam Levine liền cởi phăng áo khoe ngực trần thể hiện ca khúc Moves Like Jagger. Ông bố hai con có một vài vũ đạo gợi cảm khiến khán giả càng chú tâm hơn tới cơ thể bán nude và ngực của anh.

Ngay sau đêm diễn, những bình luận phản đối tiết mục cởi trần của Adam Levine tràn ngập trên mạng xã hội. Nhiều người so sánh với scandal lộ một bên ngực của nữ ca sĩ Janet Jackson 15 năm trước tại sân khấu này. Khi đó, dù chỉ vô tình bị tuột áo, Janet cũng phải xin lỗi khán giả và kênh CBS phát sóng sự kiện này bị phạt 550.000 USD. Các khán giả cảm thấy bất bình cho Janet Jackson khi cô bị từng bị tẩy chay vì sự cố đó mà nay Adam Levine lại được phép khoe ngực một cách công khai.

"Nếu hai núm ngực của Adam Levine được phép khoe trên sân khấu thì ai đó nợ Janet Jackson một lời xin lỗi sâu sắc", tài khoản Katie Zack viết. "Tại sao chúng ta thấy ổn với hình ảnh cởi trần của anh ấy mà lại hoảng sợ khi Janet lộ ngực", tài khoản Alicia Barry Whiman bình luận. Những người khác nhận xét: "Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn ngực của Adam Levine hơn là Janet Jackson", "Giờ tôi phải giải thích với các con tôi về việc Adam Levine lộ ngực ra sao?"...

Adam Leinve và Travis Scott Điệu nhảy của "hai ông bố" Adam Leinve và Travis Scott cũng bị chê quê kệch.

Không chỉ có vậy, điệu nhảy "lưng tưng" của Adam cùng nghệ sĩ khách mời Travis Scott cũng bị "ném đá" vì quê cục, kém sang. Nhiều người cho rằng tiết mục mang quá nhiều tính giải trí, không phù hợp với sự kiện lớn này. Ngoài ra, Adam còn bị chế giễu vì mặc chiếc áo ba lỗ giống hệt hoa văn đồ nội thất thập niên 1970. Không ít khán giả mang vỏ gối, vỏ đệm và rèm... cũ ra đọ với chiếc áo có một không hai của thủ lĩnh nhóm Maroon 5.