Aaron Carter chia tay bạn gái 0 Nam ca sĩ Mỹ buồn sau khi cô bạn gái Lina Valentina xách vali rời khỏi nhà anh hôm 2/8.

Giọng ca I Want Candy tâm sự trên Page Six một ngày sau khi hai người kết thúc mối quan hệ: "Lina và tôi đã quyết định chia đôi ngả đường. Tôi đã thực sự hy vọng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi và cũng từng thảo luận về chuyện có con. Thế nhưng chúng tôi không thể vượt qua được sự khác biệt và mối quan hệ ngày càng không ổn. Những năm qua, tôi trải qua nhiều sóng gió và tôi vẫn đang cố gắng học hỏi từ những sai lầm của mình".

Aaron Carter và Lina Valentina.

Aaron Carter và người đẹp gốc Nga Lina Valentina hẹn hò từ tháng 9/2018. Khi gặp Lina, nam ca sĩ 31 tuổi rất hạnh phúc khi tìm được cô gái đồng cảm với mình. Nhìn lại một năm qua, Aaron thổ lộ rằng anh "không có bất kỳ điều gì hối tiếc khi ở bên Lina" - người đã giúp anh hiểu được bản thân mình hơn.

Ngôi sao nhạc pop hy vọng sẽ vượt qua nỗi buồn chia tay bằng công việc và cũng mong sớm tìm được ý trung nhân: "Tôi sẽ tập trung vào âm nhạc, tour diễn và các fan của mình. Mong rằng người bạn tâm giao của tôi vẫn ở đâu đó ngoài kia và tôi sẽ sớm được gặp cô ấy".

Aaron không hối tiếc về quãng thời gian đẹp bên người đẹp gốc Nga.

Aaron Carter sinh năm 1987, là ca sĩ người Mỹ - em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys Nick Carter. Anh nổi tiếng từ khi ở tuổi teen qua hàng loạt bản hit như I'm All About You, Aaron's Party, Oh Aaron và Not Too Young, Not Too Old... Từng được mệnh danh là Hoàng tử nhạc pop một thời nhưng sau đó Aaron lại trượt dốc vì ăn chơi sa đọa, nghiện ngập. Năm 2013, Aaron Carter tuyên bố phá sản.

Trong nỗ lực đi lưu diễn cứu vãn sự nghiệp, năm 2017, Aaron bị suy kiệt sức khỏe, rối loạn ăn uống và lạm dụng thuốc giảm đau, cần sa khiến anh gầy trơ xương. Với sự động viên của bạn bè, Aaron đã vào trại cai nghiện và phục hồi chức năng, nhờ đó trở lại khỏe mạnh. Cuối năm 2017, trong một buổi phỏng vấn, Aaron thừa nhận mình là người lưỡng tính và khẳng định "sẵn sàng cho tình yêu với một chàng trai nào đó". Tuy nhiên sau cùng anh lại phải lòng Lina Valentina và tìm kiếm một mối quan hệ bền chặt với người khác giới.

Hoài Vũ (Theo Pagesix)