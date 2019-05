Á hậu Tú Anh 'khốn khổ' trước mẹ chồng khó tính trong MV 0 Người đẹp vào vai nàng dâu thời xưa, phải đảm nhiệm 'trăm công nghìn việc nhà' nhưng vẫn không làm hài lòng mẹ chồng.

Trong MV "Làm dâu thời 4.0" mới ra mắt, Á hậu Tú Anh lần đầu thử sức với vai trò diễn viên, đảm nhận vai cô con dâu đảm đang, "hay lam hay làm". Mở đầu đoạn video là hình ảnh đám cưới xưa của Tú Anh. Cô dâu luôn miệng cười tươi, chào hỏi và gửi lời cảm ơn hai họ, khách tới chung vui trong ngày vu quy của mình. Thế nhưng mọi thứ không như cô mong muốn khi chính thức về làm dâu.

Tú Anh vào vai một người vợ đảm đang, đi chợ từ khi trời chưa sáng và làm việc tới tận khuya.

Người đẹp bắt đầu những tháng ngày "làm dâu việc sấp mặt, hết thổi cơm xong đến giặt", công việc tất bật từ sáng sớm tới tối khuya. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự khen ngợi thì cô lại luôn bị mẹ chồng càm ràm, so sánh: "Nhà tôi thật vô phúc khi có đứa con dâu như thế này, suốt ngày than vãn nhiều việc. Ngày xưa tôi còn làm gấp vạn lần chị ấy". Tú Anh còn bị mẹ chồng soi mói, xét nét từng chút một. Ngay cả khi ngồi rửa dọn, bà cũng sờ từng cái bát và sẽ bắt cô rửa lại nếu chưa thấy sạch khiến người đẹp phải than trời.

Trái ngược với hình ảnh tất tả, bận rộn của cô dâu thời xưa, nàng dâu thời hiện đại vẫn tự do, thoải mái đi dạo phố, shopping và làm đẹp.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, nàng á hậu lại là một cô con dâu thời 4.0, có thời gian đi làm đẹp, shopping dù mẹ chồng cũng chẳng dễ dàng với cô. Nhưng nhờ sự khéo léo và biết sắp xếp công việc, Tú Anh đã khiến mẹ chồng không có cơ hội để trách cứ.

Cô không chỉ rủ bà đi làm đẹp mà còn biết sử dụng ứng dụng VinID với tính năng Scan&Go - mua sắm dù ở bất cứ đâu để hoàn thành việc nhà. Với ứng dụng này, người đẹp chỉ cần dùng điện thoại, quét mã các nguyên liệu cần chuẩn bị cho bữa ăn qua Cẩm nang mua sắm của siêu thị VinMart. Chỉ hai giờ sau, tất cả được đóng gói gọn gàng mang đến tận cửa, giúp cô và cả mẹ chồng đều rảnh tay.

Tú Anh vừa tranh thủ làm đẹp, vừa tranh thủ đi chợ bằng cách sử dụng ứng dụng VinID với tính năng Scan&Go.

Lần đầu thử sức diễn xuất, Tú Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Đa số bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi Tú Anh diễn xuất khá "ngọt". Cô được khen ngợi với biểu cảm, từ nàng dâu viên mãn ngày vu quy sang nét mặt chán nản, mệt rũ mà chỉ dám than thầm khi bị vùi trong đống việc nhà, lòng đầy ấm ức nhưng trước mặt mẹ chồng vẫn phải một dạ hai vâng. Rồi sau đó, người đẹp lại là một cô gái hiện đại, năng động, chu toàn mọi việc trong gia đình.

Xem Tú Anh vào vai dâu đảm trong MV "Làm dâu thời 4.0":

Á hậu Tú Anh 'khốn khổ' trước mẹ chồng khó tính trong MV

Hải My