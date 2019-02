Á hậu Thúy An đi chợ nấu ăn cho bé gái hở hàm ếch

Thúy An sinh năm 1997, sinh viên Đại học Hutech (TP HCM) và sở hữu gương mặt khả ái. Cuối năm 2018, người đẹp từ chối thi Hoa hậu Quốc tế vì lý do sức khoẻ. Hiện cô quay lại tiếp tục việc học và chưa có hoạt động nổi bật nào so với Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu 1 Phương Nga.