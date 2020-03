Á hậu Kiều Loan ngợp khi hát với Mỹ Linh 0 Á hậu Kiều Loan thấy hạnh phúc khi được gọi là ca sĩ và hòa giọng cùng diva Mỹ Linh khi tham gia chương trình 'Music Home' tối 27/3.

- Xuyên suốt thời lượng 60 phút của 'Music Home', chị trải qua những cảm xúc nào?

- Tôi trải nghiệm những cảm xúc gần như đối lập trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Ban đầu tôi thấy hơi lâu vì quá háo hức muốn được ra biểu diễn nhưng khi đứng hát và cùng mọi người thưởng thức âm nhạc lại mong đồng hồ quay chậm lại.

Trong bài hát mở màn, tôi run thực sự. Đây là lần đầu tôi được hát live cùng ban nhạc chuyên nghiệp và các bản phối mới nên e dè một chút. Nhưng chỉ ít phút sau, tôi đã chính thức lãng quên các máy quay và hòa mình vào âm nhạc. Chẳng còn suy nghĩ mình sẽ thể hiện ra sao, trong bao lâu... mà tâm trí phiêu theo những ca từ bay bổng. Cảm xúc thăng hoa đó kéo dài tới tận lúc này vì tôi hay suy nghĩ về những điều tôi cảm thấy đặc biệt.

Kiều Loan hát trong chương trình tối 27/3.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với chương trình này?

- Tôi ấn tượng với "Music Home" là dự án âm nhạc rất chuyên nghiệp. Được biết, những khách mời xuất hiện trong chương trình đều đạt được những thành công nhất định trên con đường sự nghiêp và được đông đảo công chúng đón nhận. Với thị trường âm nhạc, Kiều Loan là cái tên rất mới nên khi nhận lời mời từ nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc âm nhạc của chương trình - tôi đã không chần chừ mà nhận lời ngay. Khi tôi tham gia "Trời sinh một cặp" có anh Huy Tuấn là giám khảo, rất may tôi được anh chú ý. Tôi nghĩ việc xuất hiện trong phần giới thiệu giọng hát mới của chương trình là cơ hội tuyệt vời để phần nào chứng minh cho khán giả thấy sự đam mê, ước mơ và kế hoạch nghiêm túc theo đuổi nghề hát của mình.

- Chương trình này có gì đặc biệt so với những liveshow ca nhạc chị tham gia trước đó?

- Ở những show ca nhạc trước, tôi tham gia với vai trò một người đẹp biết hát, mọi người vẫn gọi tôi là á hậu Kiều Loan. Trong đêm nhạc này, tôi xuất hiện với danh xưng ca sĩ mới mặc dù tôi chưa chính thức debut. Điều đó truyền cho tôi động lực vô cùng lớn.

- Lần đầu gặp gỡ và song ca với diva Mỹ Linh, chị cảm thấy thế nào?

- Nói thật rằng tôi thấy ngợp từ giây phút đầu tiên. Lúc duyệt chương trình, nghe chị Linh hát, tôi đã "nổi da gà" vì không dễ gì được gặp chị ngoài đời, được nghe chị hát trực tiếp huống hồ hát chung. Quá nhiều điều không tưởng đến cùng một lúc, khiến tôi hào hứng. Khi hát cùng chị, tôi cảm thấy thoải mái và dành trọn tâm sức để "phiêu hết cỡ". Tôi cũng trông như một ca sĩ thực thụ chứ nhỉ vì hát với chị Linh "chill" (thoải mái, thư giãn) lắm.

- Chị đặt những tiêu chí gì khi lựa chọn ca khúc để thể hiện?

- Tôi chọn ba ca khúc để biểu diễn, trong đó có hai bài đơn và và một bài song ca. Bài "Step to you" của nhạc sĩ Khắc Hưng thuộc thể loại disco - funk tôi rất thích. Nó có giai điệu bắt tai và dễ dàng khuấy động những người xung quanh. Ca khúc nhạc ngoại "All of me" là một cá tính khác của tôi: sâu lắng có, cao trào có chứ không phải lúc nào cũng náo nhiệt. Bài hát cuối cùng là "Và thế là hết", tôi song ca chị Mỹ Linh. Thoạt đầu mọi người sẽ thấy giữa chúng tôi có sự khác nhau về phong cách âm nhạc và cả sở thích nhưng chính sự khác biệt ấy tạo nên những màu sắc mới mẻ cho bài hát: không quá đau buồn, không quá trẻ trung, vừa đủ để trung hòa hai chị em. Đó là ca khúc tôi nhất thích trong đêm nhạc.

Kiều Loan (phải) song ca Mỹ Linh.

- Chị gặp khó khăn ra sao khi biểu diễn với ban nhạc chơi live trong khán phòng nhỏ?

- Những lần đầu tiên ắt sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tôi thấy hồi hộp vì mình quá háo hức chứ không lo lắng. Trước đây tôi thường hát live cùng bạn bè hay biểu diễn ở một vài câu lạc bộ tại quê hương nên ít nhiều có kinh nghiệm. Hát live cùng ban nhạc rất khó để hoàn hảo vì nó phô toàn bộ phần giọng cũng như nhịp điệu, cách phiêu của ca sĩ. Nhưng tôi nghĩ đó là thử thách ca sĩ nào cũng gặp trên con đường đi hát của mình, nên dù khó tôi vẫn muốn chinh phục để tích lũy kinh nghiệm.

- Để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chị chuẩn bị những gì?

- Tôi đang học thêm kỹ năng cần thiết như thanh nhạc, nhảy, chơi nhạc vụ và sáng tác. Vì mới chuyển vào TP HCM chưa lâu nên tôi cố gắng hết sức theo kịp kế hoạch nhưng từng bước một để chắc chắn. Bên cạnh đó, tôi tham gia một số gameshow về âm nhạc mà gần nhất là "Trời sinh một cặp". Tôi hy vọng với sự nghiêm túc này, tôi sẽ được mọi người đón nhận với vai trò ca sĩ.

Step to you - Kiều Loan Á hậu Kiều Loan hát 'Step to you'

Lam Trà thực hiện