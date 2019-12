'Á hậu cướp chồng' mong Mã Quốc Minh tha thứ 0 Hoàng Tâm Dĩnh về Hong Kong với mong muốn vực lại sự nghiệp và nối lại tình cảm với bạn trai Mã Quốc Minh, sau ồn ào ngoại tình với Hứa Chí An.

Theo tờ Weekly của Hong Kong, Hoàng Tâm Dĩnh ngoại tình với Hứa Chí An nhưng vẫn còn tình cảm với Mã Quốc Minh. Cô yêu anh vì anh tử tế, chân thành. Ngay khi scandal ngoại tình bị bóc trần, cô liên lạc với bạn trai và thừa nhận sai lầm. Hiện tại, quan hệ của cô với ngôi sao họ Mã chưa chấm dứt. Theo tờ QQ, Mã Quốc Minh vẫn giữ gấu bông từng được Hoàng Tâm Dĩnh tặng sau ghế xe. Đây là bằng chứng cho thấy anh không cam tâm rũ bỏ mối quan hệ.

Truyền thông Hong Kong cũng đưa tin, tâm trạng Mã Quốc Minh những ngày gần đây vui vẻ, phấn chấn hơn. Anh tới trường quay với tâm trạng tốt. Dường như việc Hoàng Tâm Dĩnh về quê nhà đem lại cảm xúc tích cực cho Mã Quốc Minh. Theo một số nguồn tin, Hoàng Tâm Dĩnh nuôi ý định về Hong Kong lần này để tìm kiếm cơ hội vực lại sự nghiệp, lẫn quay về bên bạn trai.

Mã Quốc Minh trên phim trường hôm 16/12.

Xe của Mã Quốc Minh vẫn lưu giữ món quà Hoàng Tâm Dĩnh tặng.

Hoàng Tâm Dĩnh về Hong Kong hôm cuối tuần vừa rồi. Trước truyền thông, cô cúi đầu xin lỗi và nói sẽ kiểm điểm bản thân. Cánh phóng viên phát hiện ra cô bấm khuyên tai mới và cho rằng đây là cách nhắc nhở bản thân không phạm sai lầm lần nữa.

Hoàng Tâm Dĩnh về Hong Kong hôm cuối tuần trước.

Hồi tháng 4, Á hậu Hong Kong gây nên scandal tai tiếng khi vui vẻ với ca sĩ Hứa Chí An trong xe taxi. Đoạn video nhạy cảm sau đó bị tung lên mạng, gây xôn xao công chúng vì Hứa Chí An đã có vợ - ca sĩ Trịnh Tú Văn. Sau khi scandal nổ ra, Hoàng Tâm Dĩnh vì quá xấu hổ đã trốn chạy sang Mỹ với chị gái. Trong khi đó, Hứa Chí An tổ chức họp báo, xin lỗi bà xã vì sai lầm của mình, đồng thời tạm dừng các hoạt động của làng giải trí.

Sự nghiệp của Hoàng Tâm Dĩnh tại TVB ngay lập tức trở thành con số 0 tròn trĩnh. Bộ phim Forensic Heroes IV (Bằng chứng thép 4) mà cô đảm nhận một vai dù đã được quay xong cuối cùng phải quay lại. Vai của cô được thay thế bởi diễn viên Thang Lạc Văn. Phim Finding Her Voice ban đầu cũng bị "treo", nhưng sau đó lại được chiếu.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989 ở Mỹ, sau đó sang Canada học trung học. Người đẹp có bằng thạc sĩ về kinh tế tại Đại học British Columbia (Canada). Năm 2012, cô về Hong Kong tham gia cuộc thi sắc đẹp do đài TVB tổ chức và đoạt giải á hậu, từ đó đóng phim cho TVB. Tâm Dĩnh từng góp mặt trong Cung tâm kế 2, Tái chiến minh thiên...

Nguyễn Hương (Theo News)