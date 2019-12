'Á hậu cướp chồng' khóc khi về Hong Kong 0 Vừa về đến sân bay Hong Kong sáng 14/12, á hậu Hoàng Tâm Dĩnh cúi đầu xin dư luận tha thứ, cho biết sẽ làm lại cuộc đời.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Tâm Dĩnh về nước và đối diện với truyền thông, dư luận sau scandal "vui vẻ với Hứa Chí An trên ôtô". Trước sự chứng kiến của báo chí, Hoàng Tâm Dĩnh nói: "Tôi cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã động viên rất nhiều. Có những người trước đây tôi không quá gần gũi, nhưng cũng gửi tin nhắn quan tâm, tôi rất cảm động".

Tâm Dĩnh cho biết 8 tháng qua, cô đã vượt qua nhiều tin đồn, nhiều áp lực để cố gắng sống tốt. Cô nói rằng mình đã sai lầm và học hỏi được nhiều từ sai lầm đó. Nữ diễn viên TVB cũng nói cô trở về Hong Kong theo yêu cầu của công ty và mong muốn của gia đình.

Hoàng Tâm Dĩnh rất xúc động khi tiếp xúc báo chí Hong Kong.

Trên đường rời sân bay, Tâm Dĩnh nhận được vô số câu hỏi của phóng viên xung quanh việc có tái xuất showbiz. Nữ diễn viên nói cô đã thay tên, thay đổi nghề nghiệp, giờ chuyên về kinh doanh bất động sản chứ không còn đóng phim. Trước câu hỏi có còn liên lạc Hứa Chí An hay không, cô từ chối trả lời. Cô nói sẽ bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc, cũng như chưa có kế hoạch cụ thể khi nào thì rời khỏi Hong Kong.

Hoàng Tâm Dĩnh cúi đầu khóc.

Hồi tháng 4, Á hậu Hong Kong gây nên scandal khi công khai vồ vập, mơn trớn ca sĩ Hứa Chí An trong taxi. Đoạn video sau đó bị tung lên mạng, gây xôn xao công chúng vì Hứa Chí An đã có vợ. Sau khi scandal nổ ra, Hoàng Tâm Dĩnh vì quá xấu hổ đã trốn chạy sang Mỹ với chị gái. Trong khi đó, Hứa Chí An tổ chức họp báo, xin lỗi bà xã vì sai lầm của mình, đồng thời tạm dừng các hoạt động nghệ thuật.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989 ở Mỹ, sau đó sang Canada học trung học. Người đẹp có bằng thạc sĩ về kinh tế tại Đại học British Columbia (Canada). Năm 2012, cô về Hong Kong tham gia cuộc thi sắc đẹp do đài TVB tổ chức và đoạt giải á hậu, từ đó đóng phim cho TVB. Tâm Dĩnh từng góp mặt trong Cung tâm kế 2, Tái chiến minh thiên... Năm 2017, người đẹp công khai hẹn hò tài tử Mã Quốc Minh. Vì scandal với Hứa Chí An, cô đã chia tay tài tử họ Mã.

Nguyễn Hương (Theo Appledaily)