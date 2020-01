'Á hậu cướp chồng' gầy sọm

Khi được hỏi có liên lạc với Mã Quốc Minh hay không, cô chỉ im lặng. Một số nguồn tin cho hay cô mong đợi sự tha thứ từ bạn trai cũ để nối lại quan hệ, tuy nhiên Mã Quốc Minh không chấp nhận. Hồi tháng 4/2019, á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh lộ video vồ vập, mơn trớn ca sĩ Hứa Chí An trong taxi. Đoạn video sau đó bị tung lên mạng, gây xôn xao công chúng vì Hứa Chí An đã có vợ. Sau khi scandal nổ ra, Hoàng Tâm Dĩnh vì quá xấu hổ đã trốn chạy sang Mỹ với chị gái. Trong khi đó, Hứa Chí An tổ chức họp báo, xin lỗi bà xã vì sai lầm của mình, đồng thời tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Tháng 12/2019, Tâm Dĩnh về Hong Kong.