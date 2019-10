'Á hậu cướp chồng' bán nhà Hong Kong 0 Á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh bán nhà, hoàn toàn rút khỏi showbiz để tập trung vào sự nghiệp mới ở Mỹ sau ồn ào cướp chồng Trịnh Tú Văn.

Tờ ON đưa tin, Hoàng Tâm Dĩnh gần đây đã bí mật bán căn nhà chung cư của cô ở Ocean One, Hong Kong. Đây là nơi cô từng bị bắt gặp ngồi khóc sau scandal hú hí với chồng của ca sĩ Trịnh Tú Văn - ca sĩ Hứa Chí An. Ngôi nhà này cũng là nơi mà Hoàng Tâm Dĩnh từng được cho là đã đưa nhân tình về nhiều lần.

Hoàng Tâm Dĩnh bán nhà cũ để ổn định cuộc sống tại nơi mới.

Một nguồn tin cho hay, sau khi bán nhà, Tâm Dĩnh đã mua một căn hộ tại Mỹ, chị gái thay cô đứng tên. Cô cũng chuyển nghề sang kinh doanh bất động sản.

Sự nghiệp của Hoàng Tâm Dĩnh tại Hong Kong được cho là đã hoàn toàn khép lại, sau scandal cô và Hứa Chí An vui vẻ trên xe taxi và bị bắt quả tang. Hiện tại, Á hậu Hong Kong sống tại Los Angeles cùng chị gái. Trong khi đó, Hứa Chí An dù được vợ tha thứ, sự nghiệp của anh cũng gián đoạn vì khán giả chưa chịu tiếp nhận.

Nguyễn Hương (Theo News)