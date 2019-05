8 phim Hàn 'gây bão' nhờ cặp chính diễn quá 'tình'

Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon kể về câu chuyện của Bong Soon (Park Bo Young) ngay từ khi sinh ra đã sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có khả năng dịch chuyển, phá vỡ những đồ vật to lớn vượt quá sức người thường. Tuy nhiên, cô nàng rất mong muốn có thể trở thành cô gái dịu dàng, thanh lịch giống hình mẫu bạn gái lý tưởng của In Guk Doo (Ji Soo) - chàng trai cô thầm thích. Nhờ sức mạnh của mình, Bong Soon trở thành vệ sĩ cho người thừa kế tập đoàn Ohsung là Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik). Trái ngược với Guk Doo, Min Hyuk là người đàn ông hài hước, tính cách có phần lập dị. Ba người cùng nhau hợp tác để truy bắt chủ mưu của những vụ bắt cóc ở khu phố nơi Bong Soon sống. Trong quá trình tìm thủ phạm, mối tình tay ba giữa Guk Doo, Bong Soon, Min Hyuk hình thành. Cùng nhiều tình tiết kịch tính nhưng không kém phần thú vị, bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại những giây phút sảng khoái cho khán giả. Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.