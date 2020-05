8 bà mẹ nổi tiếng có con là người chuyển giới

Shiloh là con đẻ đầu lòng của Brad Pitt và Angelina Jolie. Vào năm 4 tuổi, Shiloh đã nêu rõ mong muốn được làm con trai và bố mẹ bé không có lý do gì để chối bỏ ước mong này. Năm 2010, Angelina cũng đề cập đến phong cách của con mình rằng: "Shiloh thích ăn mặc như con trai, Shiloh muốn trở thành một chàng trai vì vậy chúng tôi đã giúp con cắt tóc, ăn vận như cách con thích. Shiloh cũng tự xem mình như một người anh của các em trong gia đình. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của con và Shiloh sẽ tự come out vào thời điểm thích hợp".