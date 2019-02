7 phim truyền hình hiện đại Hoa ngữ đáng mong chờ 2019

Phong Bạo Vũ là bộ phim khai thác đề tài phòng chống tội phạm được sản xuất bởi Ciwen Media, iQiyi và Manmei Film & Television. Nội dung tác phẩm kể về Lý Tuấn Kiệt (Trần Vĩ Đình), một nhân viên an ninh mạng xuất sắc của công ty an ninh tốt nhất Đông Nam Á. Lý Tuấn Kiệt gặp lại người bạn cũ Trình Tư Vũ (Đổng Nham Lỗi) và Châu Tử Huyên (Cổ Lực Na Trát) rồi tạo thành nhóm ba người hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Sau đó, Lý Tuấn Kiệt và đồng đội đã phát hiện ra công ty của anh đang cấu kết với tội phạm nước ngoài. Ba người quyết định bất chấp nguy hiểm để phá tan đường dây này, bảo đảm an toàn cho người dân. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Tuấn Kiệt đã rơi vào lưới tình với cô đồng nghiệp xinh đẹp và thông minh Châu Tử Huyên. Chuyện tình lãng mãn của hai người cùng những pha hành động kịch tính sẽ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc chân thực, mới mẻ.