7 nhân vật gây phẫn nộ trong 'Thế giới hôn nhân'

Đứng đầu trong số này chắc chắn là Lee Tae Oh, người chồng phụ bạc của bác sĩ Ji Sun Woo. Ngoài chuyện "ăn vụng", Tae Oh còn bị ghét bởi tính cách ăn bám phụ nữ, tham vọng, ích kỷ. Dù đã ly hôn, anh ta tiếp tục kiểm soát cuộc sống riêng của vợ, ghen tuông khi thấy cô ở bên người đàn ông khác và mưu đồ hủy hoại sự nghiệp của cô. Tae Oh có nhiều phát ngôn gây bức xúc. Khi bị phát hiện ngoại tình, anh từng nói với vợ: "Anh yêu Da Kyung. Chẳng lẽ yêu là sai sao?". Sau này, anh nói với "tiểu tam" Da Kyung: "Chúng ta không ngoại tình. Dù có thế nào, chúng ta cũng không phải như vậy". Sau khi Thế giới hôn nhân lên sóng, vai diễn Lee Tae Oh được truyền thông Hàn đặt biệt hiệu "người chồng tồi nhất trong lịch sử phim ảnh".

Thể hiện vai diễn này xuất sắc, Park Hae Joon thêm nổi tiếng ở tuổi 44 và bị không ít fan cuồng dọa đánh. Anh xuất thân là diễn viên sân khấu, chuyển sang đóng phim vào năm 2012, từng đóng vai phụ trong các phim My Mister, Believer, Biên niên ký Arthdal...