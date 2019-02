6 sao Hoa ngữ từng chịu cảnh tù tội 0 Phạm Băng Băng, Tạ Đình Phong... phải ngồi tù vì vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Lưu Hiểu Khánh

Được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim huyền thoại như Võ Tắc Thiên, Bao Thanh Thiên..., Lưu Hiểu Khánh đạt nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực truyền hình. Cô từng lọt vào top 50 doanh nhân giàu nhất tại Trung Quốc theo Forbes năm 1999. Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh bất ngờ phải ngồi tù vì gian lận trốn thuế. Công ty do cô làm chủ tịch đã bắt đầu làm giả giấy tờ từ năm 1996 để trốn 15 triệu NDT tiền thuế.

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh.

Khi biết mình có tên trong danh sách đen của cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, nữ diễn viên Võ Tắc Thiên đã lên kế hoạch tẩu thoát sang Pháp. Cô dự định đi tàu từ Thâm Quyến đến Hong Kong để thoát khỏi sự chú ý của hải quan sân bay Đại lục, rồi mua vé máy bay tới Pháp. Nhưng khi đang đợi tàu ở Thâm Quyến, kế hoạch của nữ diễn viên bị phát giác, cô bị cấm lên tàu và bị cảnh sát áp giải về đồn ngay sau đó. Tháng 6/2002, Lưu Hiểu Khánh ngồi tù 422 ngày, em gái và em rể cô cũng phải vào nhà lao. Sau khi ra tù, Hiểu Khánh phải nộp bù tiền thuế và thêm 7 triệu NDT (hơn 1 triệu USD) tiền phạt. Hiện tại, cô chung sống hạnh phúc với người chồng đại gia Vương Hiểu Ngọc.

Châu Lập Ba

Châu Lập Ba là diễn viên, MC nổi tiếng Trung Quốc, thành danh nhờ phong cách hài hước duyên dáng và đầy châm biếm. Anh từng tham gia các phim cổ trang Long Phụng điếm, Sinh tử kiều, Đường Bá Hổ... Tuy sự nghiệp diễn xuất gặt hái được nhiều thành quả nhưng đường tình duyên của anh lại có phần trắc trở. Năm 1990 khi mới lập nghiệp ở Trung Quốc, Châu Lập Ba hẹn hò với một cô gái tên là Trương Khiết. Khi đến nhà bạn gái hỏi cưới, anh đã xô xát với bố cô vì ông này chê anh là diễn viên vô danh, không đồng ý gả con gái. Kết quả của cuộc ẩu đả là Châu Lập Ba khiến ông mù mắt và phải ngồi tù gần một năm. Sau khi ra tù tài tử vẫn kết hôn với Trương Khiết, anh cũng hết lòng chăm sóc bố vợ để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của hai người cũng kết thúc vào năm 2010.

Diễn viên hài Châu Lập Ba.

Vài tháng sau khi chia tay vợ cũ, Lập Ba nhanh chóng kết hôn với "đại gia" Hồ Khiết. Sau đó, hai người rời Đại lục sang Mỹ sinh sống. Tài tử thay vợ tiếp quản chuyện làm ăn, kinh doanh để nữ đại gia chuyên tâm vào việc nội trợ. Tháng 1/2017, Châu Lập Ba bị bắt vì tàng trữ súng và cocain trái phép trong xe. Sau vài ngày tạm giam, nam diễn viên được phóng thích vì bằng chứng mà công an thu thập được không đủ để kết tội. Đầu năm 2018, Châu Lập Ba tiếp tục phải đứng trước vành móng ngựa vì bị công an New York phát hiện tàng trữ một khẩu súng và hai gói ma túy. Do vi phạm các tội nghiêm trọng, tài tử có thể phải đối mặt với mức án ngồi tù 21 năm. Hiện tại, Châu Lập Ba không còn xuất hiện tại các sự kiện và chương trình, anh được cho là đang bị giam lỏng tại nhà riêng để phục vụ điều tra.

Cổ Thiên Lạc

Ảnh đế Hong Kong được nhiều người biết đến qua những tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu hiệp lữ, Hồ sơ trinh sát... Khi còn nhỏ, Cổ Thiên Lạc trải qua cuộc sống thiếu thốn, cực nhọc vì gia cảnh nghèo khó. Lên 15 tuổi, Cổ Thiên Lạc đã phải lăn lộn trong xã hội, kiếm kế mưu sinh. Anh từng là phu vác vận chuyển, phục vụ bàn ở cửa hàng Mc Donald, nhân viên bán hàng, bảo vệ... Năm 16 tuổi, nam diễn viên giao du với một đám bạn vô công rồi nghề. 18 tuổi, bị bạn bè dụ dỗ, Cổ Thiên Lạc đã tham gia vào một vụ cướp có tổ chức. Sau đó, cả nhóm đã bị cảnh sát bắt và lãnh án 22 tháng tù.

Tài tử Cổ Thiên Lạc.

Thời gian ngồi tù, Cổ Thiên Lạc nhiều lần gây gổ đánh nhau với các bạn giam vì hay tin bạn gái phản bội mình. Cứ mỗi lần đánh nhau, thời gian ngồi tù lại tăng thêm một tháng, nên Cổ Thiên Lạc phải ngồi tù trong hai năm. Quãng thời gian trong song sắt đã giúp tài tử ngộ ra nhiều thứ và quyết định thay đổi bản thân, trở thành người có ích cho xã hội. Sau đó, anh được quản lý của một công ty giải trí để mắt và giúp đỡ tiến thân vào con đường diễn xuất. Với gương mặt nam tính, diễn xuất tự nhiên, tên tuổi của Cổ Thiên Lạc nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và trở thành một trong những ông trùm giải trí tại Hong Kong. Hiện tại, dù chuẩn bị bước sang tuổi ngũ tuần, tài tử vẫn giữ được phong độ như thời thanh niên.

Phạm Băng Băng

"Nữ hoàng giải trí" họ Phạm nổi danh sau khi tham gia tác phẩm kinh điển Hoàn Châu cách cách. Hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn, nữ diễn viên trở thành mỹ nhân có cát-xê cao nhất nhì làng giải trí và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Vào ngày 29/7/2018, Phạm Băng Băng bất ngờ bị bắt giam với tội danh sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế. Quản lý lâu năm của cô - Mục Hiểu Quang - cũng bị giam giữ vì cảnh sát nghi ngờ ông đã hủy chứng cứ quan trọng liên quan đến việc trốn thuế của người đẹp.

"Nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng.

Ngày 31/7, Băng Băng được thả còn quản lý của nữ diễn viên vẫn bị giam. Tuy tại ngoại nhưng người đẹp được yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú ở Bắc Kinh, tuyệt đối không xuất cảnh. Vụ việc trốn thuế khiến Phạm Băng Băng phải hứng chịu nhiều thiệt hại về hình ảnh và danh tiếng. Ngày 3/10, theo thông báo từ Cục thuế Giang Tô, Băng Băng phải hoàn trả số tiền 128 triệu USD, trong đó bao gồm tiền thuế thiếu, tiền gian lận, tiền phạt và tiền trả muộn. Một ngày sau, nữ diễn viên cũng công khai xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân của mình. Mỹ nhân phải bán nhiều bất động sản thuộc khối tài sản kếch xù để đủ tiền nộp phạt. Trong những ngày gần đây, Phạm Băng Băng bất chấp sự chỉ trích của dư luận để quay lại làng giải trí hoạt động.

Tạ Đình Phong

Là một trong những ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng tại Hong Kong, Tạ Đình Phong được nhiều khán giả yêu mến nhờ gương mặt nam tính, giọng hát trầm ấm. Năm 2002, tài tử này cùng từng phải vào tù vì gây tai nạn giao thông. Vụ việc may mắn không gây thương tích cho bất kỳ ai nhưng thái độ của Tạ Đình Phong khi bỏ đi ngay sau đó và để một người cùng công ty chịu tội thay đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Trước áp lực từ dư luận, khi cảnh sát đến áp giải, nam ca sĩ đã tuân thủ đúng yêu cầu cắt tóc húi cua, lấy vân tay, mặc quần áo phạm nhân vào tù.

Ca sĩ, diễn viên Tạ Đình Phong.

Trong hai tuần ngồi tù, Tạ Đình Phong phải lao động công ích, dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ. Sau đó, nhờ cha là Tạ Hiền bảo lãnh và nộp phạt nên anh được ra tù. Khoảng thời gian đó, Tạ Đình Phong đã quyết định tạm rút khỏi làng giải trí để tránh búa rìu từ dư luận. Hiện tại, Tạ Đình Phong tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình và sự kiện giải trí.

Cao Hiểu Tùng

Cao Hiểu Tùng là đạo diễn, nhạc sĩ kiêm MC nổi tiếng của Trung Quốc. Vào năm 2011, sau khi uống rượu cùng bạn bè, anh lái xe ôtô ra về trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn liên hoàn với bốn xe khác. Vụ va chạm này đã khiến 3 người bị thương nặng. Sau đó, Cao Hiểu Tùng bị tuyên án 6 tháng tù giam, nộp phạt 4.000 NDT và phải chi trả viện phí cho 3 nạn nhân. Tuy có người ngỏ lời giúp đỡ ra tù sớm nhưng nam đạo diễn đã từ chối lời đề nghị này.

Đạo diễn Cao Hiểu Tùng.

Sau khi ra tù Cao Hiểu tùng đã nỗ lực tìm lại vị thế trong làng giải trí. Chỉ sau vài năm cố gắng, anh đã lấy lại được danh tiếng và trở thành một trong những MC hàng đầu Trung Quốc. Hiện tại, Hiểu Tùng thường xuất hiện trong các chương trình huyền hình nổi tiếng với vai trò dẫn chương trình.

