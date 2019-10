40 nhóm nhảy 'cover' vũ đạo K-pop tại 'All Together Asia'

Danh hiệu á quân thuộc về nhóm Heaven Dance Team với màn vũ đạo "Black Gudan". Heaven Dance Team liên tục chiến thắng tại các cuộc thi dance cover trên phạm vi toàn thế giới, tài năng nhảy của các thành viên được ban giám khảo công nhận. Nhóm từng đạt giải Nhì cuộc thi dance cover do các thần tượng phát động trên toàn cầu với một số video như "Hann" của (G)I-DLE, "I’m So Sick" của Apink, "We Like" của Pristin...