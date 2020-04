30 năm sau của những mỹ nhân thập niên 1990

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, sở hữu nhan sắc cuốn hút và được mệnh danh là 'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 1980. Ngoài làm mẫu ảnh, Diễm My bắt đầu đóng phim. Chị từng tham gia nhiều phim: Trang giấy mới, Tiếng sóng, Dòng sông hoa trắng, Vua Lửa, Về trong sương mù... Năm 1994, người đẹp kết hôn với doanh nhân Việt kiều Hà Tôn Đức và rút lui showbiz, tập trung xây dựng tổ ấm. Họ có hai con gái Hà Thùy My và Hà Quế My. Hiện bà trở lại trong các sự kiện giải trí và thỉnh thoảng đóng vai khách mời trong phim.