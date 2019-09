3 chú chó đóng vai 'Cậu Vàng' 0 Đoàn phim 'Cậu Vàng' sẽ dùng 3 trong 6 chú chó được chuẩn bị để thể hiện các biểu cảm của nhân vật chính nhưng không tiết lộ về con đóng chính.

Chiều 22/9, tại phim trường ở Ninh Bình, đoàn phim Cậu Vàng tổ chức họp báo công bố dàn diễn viên. Cựu người mẫu Vũ Thủy, con rể của cố NSƯT Bùi Cường, là đạo diễn chính và NSƯT Phi Tiến Sơn là đạo diễn hình ảnh. Trong khi giới truyền thông dành nhiều sự quan tâm cho vai chính Cậu Vàng - chú chó của Lão Hạc trong phim - thì đoàn làm phim nhất định không tiết lộ chi tiết.

NSƯT Viết Liên, NSƯT Phi Tiến Sơn và NSƯT Chiều Xuân (từ trái sang) tại buổi họp báo chiều 22/9 tại Ninh Bình.

NSƯT Phi Tiến Sơn cho biết đoàn phim hiện có 6 chú chó sẵn sàng vào vai Cậu Vàng, đã được đưa đến trường quay để làm quen với bối cảnh và dàn diễn viên. Những chú chó này đều được huấn luyện từ rất lâu trước khi phim bấm máy. Đoàn phim dự kiến sử dụng ba trong số sáu chú chó cho việc quay phim. "Sử dụng nhiều chú chó cho một vai diễn giống như việc dùng diễn viên đóng thế. Mỗi chú chó sẽ thể hiện một biểu cảm hay hành động nhất định của Cậu Vàng, từ đó giúp 'diễn viên chính' đảm bảo sức khỏe trong suốt quá trình quay", nghệ sĩ nói. 6 chú chó được mang đến phim trường thuộc các giống khác nhau như Shiba, Bắc Hà... và đều có huấn luyện viên theo sát. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Phi Tiến Sơn, đoàn phim sẽ dùng kỹ xảo nhưng hạn chế hết mức có thể để nhân vật Cậu Vàng trên màn ảnh có được sự chân thật.

NSƯT Viết Liên, người đóng vai Lão Hạc, nói ông không biết mình sẽ làm việc cùng Cậu Vàng nào trong số 6 chú chó mà đoàn phim chuẩn bị. Diễn viên Băng Di cũng khẳng định, cô đã được làm quen với các chú chó nhưng hoàn toàn không biết đâu là Cậu Vàng. Phim chính thức khai máy vào ngày 23/9 tại Ninh Bình.

Một chú chó dữ thuộc giống Bắc Hà được người chủ chăm sóc ở phim trường.

Trước đó, phim gây tranh cãi khi công bố chọn chó Shiba Inu (giống Nhật) đóng vai Cậu Vàng. Nhiều người cho rằng dáng dấp, ngoại hình của chó Shiba không phù hợp với nguyên mẫu trong chuyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao.

Về nội dung phim, êkíp cho biết Cậu Vàng lấy cảm hứng từ truyện ngắn của nhà văn Nam Cao nhưng có nhiều phóng tác. Nhiều nhân vật không có trong nguyên tác, được thêm vào để thể hiện thông điệp mang tính thời đại của bộ phim. NSƯT Chiều Xuân vào vai vợ cả của nhân vật Bá Kiến do NSƯT Hữu Châu thể hiện. Khác với tính cách hiền lành, nhu mì trong nguyên tác, nhân vật Bà Cả xinh đẹp, sắc sảo, có thể thâu tóm 2 cô vợ bé của chồng là Bà Hai và Bà Ba do Khánh Huyền, Băng Di đóng. Will 365 vào vai con trai của Bà Cả, cùng mẹ gây ra nhiều sóng gió trong gia đình.

Will 365, Băng Di, Thanh Bình (từ trái sang) tại buổi họp báo.

Băng Di chia sẻ vai diễn mới đòi hỏi cô phải đầu tư diễn xuất nhiều hơn các vai trước đây. Nhân vật của cô giữ vai trò quan trọng, tạo xung đột trong mạch truyện. Diễn viên Thanh Bình sẽ vào vai người tình của Bà Ba trong phim. Ngoài các gương mặt nổi tiếng, Cậu Vàng còn có sự tham gia của Bích Ngọc, Trần Lê Nam, Phương Nam...

Phim tái hiện cuộc sống làng quê Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. Đây là tác phẩm được NSƯT Bùi Cường ấp ủ nhiều năm từ khi còn sống. Ông từng nổi tiếng với vai Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy (năm 1982). Sau khi ông qua đời vào năm 2018, gia đình quyết tâm thực hiện theo di nguyện của cố nghệ sĩ.