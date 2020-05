16 năm bên nhau của Megan Fox và chồng

Ngày 18/5, Brian Austin Green lên tiếng xác nhận vợ chồng anh ly thân từ cuối năm ngoái. Nam diễn viên cho biết, Megan thay đổi từ khi đi đóng phim "Midnight In The Switchgrass" ở nước ngoài. Cô muốn có một cuộc sống tự do và nhiều trải nghiệm hơn. Brian và Megan đồng ý sống xa nhau một thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ. Hai người vẫn yêu thương, tôn trọng nhau và gặp gỡ đưa các con đi chơi. Trước thông tin Megan ngoại tình với bạn diễn trẻ, Brian bác bỏ và khẳng định vợ không phải là người phản bội.