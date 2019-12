15 người tình kém tuổi của Madonna

Từ năm 2010 đên 2013, Madonna có mối tình nồng thắm với vũ công trẻ Brahim Zaibat. Khi đó Brahim mới 23 tuổi, ít hơn "cô gái vật chất" 29 tuổi. Tuy cách biệt tuổi tác không hề nhỏ, Madonna và Brahim vẫn yêu nhau say đắm. Nhà viết tiểu sử J. Randy Taraborrelli kể: "Mặc dù tiếng Anh của Brahim không tốt và Madonna cũng không thể nói tiếng Pháp, sự thu hút tình dục của họ đã cuốn phăng những thứ vặt vãnh đó. Cậu ấy cũng rất thân thiết với các con của Madonna. Vì là người thích văn hóa đại chúng, Brahim và Madonna có rất nhiều thứ để chia sẻ cùng nhau". Mối quan hệ của họ bắt đầu trục trặc khi Madonna buồn phiền vì bộ phim "W.E." do cô đạo diễn không đạt thành công như mong đợi. Mặc dù Brahim Zaibat đã cố gắng động viên bạn gái, nỗi chán nản đã khiến Madonna buông bỏ mối tình với phi công trẻ gốc Ảrập.