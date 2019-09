10 tiết lộ về sex, ma túy và đời tư hỗn loạn của Demi Moore 0 Trong hồi ký 'Inside Out', diễn viên Demi Moore lần đầu trải lòng về cuộc đời đầy nước mắt, 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và những sai lầm trong quá khứ.

1. Đứa trẻ bị đánh cắp tuổi thơ

Nữ diễn viên Demi Moore.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Demi Moore thuở nhỏ theo bố mẹ đi khắp nước Mỹ để kiếm sống. Vì chán chường và lục đục trong chuyện tình cảm, mẹ Demi, bà Virginia Guynes, từng tự tử nhiều lần. Chứng kiến cảnh tượng mẹ uống thuốc ngủ thừa sống thiếu chết, cô bé Demi đã tổn thương tâm lý và ám ảnh đến suốt đời. "Tôi nhớ đã dùng những ngón tay của mình, những ngón tay nhỏ bé của một đứa trẻ để đào những viên thuốc mà mẹ đã cố nuốt trong khi cha tôi banh miệng mẹ ra và bảo cho tôi biết phải làm gì. Một cái gì đó rất sâu trong tôi đã thay đổi và nó không bao giờ trở lại. Tuổi thơ của tôi đã kết thúc", Demi kể trong cuốn hồi ký.

Vài năm sau đó, khi Demi 13 tuổi, bố mẹ ly hôn. Cô bàng hoàng phát hiện ra người mình vẫn tưởng là cha, ông Dan Guynes, lại không cùng huyết thống. Người bố ruột Charles Harmon đã bỏ rơi mẹ con cô từ khi nữ diễn viên chưa ra đời. Năm 1980, cha nuôi Dan Guynes tự tử. Cái chết của người bố yêu thương khiến cô suy sụp.

2. Bị mẹ môi giới bán dâm năm 15 tuổi

Demi thời trẻ.

Demi Moore tiết lộ rằng khi cô thành thiếu nữ, mẹ thường đưa cô tới các quán bar để thu hút cánh đàn ông. Một lần, cô về nhà và thấy một người đàn ông đang đợi sẵn trước cánh cửa mở, người được mẹ Demi tiếp tay để chiếm đoạt cô. "Tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong ngôi nhà của chính mình với một người đàn ông già gấp ba mình và to gấp đôi tôi. Ông ấy đã hãm hiếp tôi. Không một ai bảo vệ tôi".

Vài ngày sau, người đàn ông này quay lại giúp mẹ con Demi chuyển nhà. Ông nói đã trả tiền cho mẹ Demi để được phép làm tình với cô. "Em cảm thấy thế nào khi bị mẹ ép bán dâm với giá 500 USD?", câu hỏi của người đàn ông đó đã ghim chặt mãi mãi vào trái tim cô gái 15 tuổi.

Trong suốt hàng chục năm sau, Demi không thể xác định đó là một vụ cưỡng hiếp mà cô luôn dằn vặt, đổ lỗi cho bản thân. Vết thương đau đớn khiến cô rơi vào hàng loạt vấn đề sau này như nghiện ngập, lo lắng, rối loạn ăn uống và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.



3. Thú nhận ngoại tình trong cuộc hôn nhân đầu tiên

Demi và người chồng đầu tiên.

16 tuổi, nhan sắc Demi Moore khiến nam ca sĩ Freddy Moore say đắm. Anh bỏ vợ để chạy theo Demi. Trong cuốn hồi ký, nữ diễn viên lần đầu thú nhận khi xưa đã nhẫn tâm phá hoại gia đình người khác: "Tôi từng là một thiếu nữ ích kỷ, không được nuôi dạy với sự tôn trọng hôn nhân. Rất xin lỗi phải nói điều này, tôi đã nhảy vào cuộc sống của Freddy mà không hề để tâm tới vợ của anh ấy".

18 tuổi, Demi vội vàng nhận lời cầu hôn của Freddy Moore để quên đi nỗi buồn bố nuôi qua đời. Vào đêm trước khi tổ chức lễ cưới, nữ diễn viên lừa dối Freddy với người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân không đủ tình yêu và sự tôn trọng tan vỡ sau 5 năm (từ năm 1980 đến 1985). Demi kể: "Tôi đã không thể đối mặt với sự thực rằng mình kết hôn để khỏa lấp nỗi đau buồn trước cái chết của bố. Tôi không rời khỏi cuộc hôn nhân mà đã phá nát nó".

4. Những cuộc tình cũ

3 người tình cũ của Demi (từ trái qua): Jon Cryer, Rob Lowe và Emilio Estevez.

Là ngôi sao đa cảm, Demi tiết lộ rằng cô phải lòng rất nhiều bạn diễn trên trường quay, trong đó có tài tử Jon Cryer, Rob Lowe và Emilio Estevez.

Với Jon Cryer, Demi kể cô đã đánh cắp "đời trai" của nam diễn viên khi đóng cùng trong phim No Small Affair. "Jon yêu tôi ngoài đời thật và mất gin vì tôi trong khi chúng tôi đóng bộ phim đó", cô viết. "Thật đau đớn khi nghĩ về việc tôi đã tàn nhẫn ra sao với cảm xúc của anh ấy, đã đánh cắp điều có thể là khoảnh khắc quan trọng và đẹp đẽ của anh ấy". (Tuy nhiên khi đọc được hồi ký của Demi, Jon Cryer đính chính trên Twitter hôm 24/9, anh thực sự đã mất gin từ trước khi gặp Demi. Bởi vậy, Jon nhắn Demi rằng cô không cần phải day dứt chuyện cũ và bản thân anh không hề hối tiếc khi yêu cô.)

Đến khi quay phim St. Elmo’s Fire, Demi có cuộc tình chóng vánh với Rob Lowe. Sau đó, cô hẹn hò, đính hôn với tài tử Emilio Estevez khoảng hai năm. Minh tinh thú nhận: "Sự thật, tôi thích tất cả các bạn diễn nam của mình, đến nay vẫn thân thiết với một số người. Nhưng người tôi yêu nhất trong giai đoạn đó là Emilio".

Hình ảnh biến đối của Demi Moore qua các bộ phim Demi Moore trong các bộ phim

5. Vướng vào cocaine

Demi dùng cocaine khi vẫn đang chung sống với người chồng đầu tiên. Đó là năm 1984, nữ diễn viên đóng phim Blame It on Rio. Cô nhanh chóng trở thành một kẻ nghiện ma túy.

Năm 1985, Demi nhận được vai diễn trong phim St. Elmo's Fire. Nhà sản xuất của bộ phim yêu cầu Demi phải cai nghiện nếu muốn giữ được vai diễn này. "Có thứ lớn lao hơn để tôi phải chiến đấu. Và tôi đã làm được", Demi nhớ lại. Cô sau đó đã cai chất gây nghiện trong suốt 20 năm.

6. Gặp chứng rối loạn ăn uống

Demi Moore bị ép phải giảm cân để được đóng phim About Last Night năm 1986. Sau khi sinh con gái thứ hai năm 1991, cô bị ám ảnh về cân nặng lần nữa. "Tôi cảm thấy như mình không thể ngừng tập thể dục. Tôi phải giảm cân để vừa với bộ quân phục trong suốt hai tháng đóng phim A Few Good Men. Tôi tiếp tục ám ảnh chuyện giữ dáng trong suốt 5 năm sau đó".



Khi đóng phim Striptease năm 1996, Demi vẫn ăn kiêng hà khắc và luôn bất an về cơ thể mình.

Demi Moore trong phim "Striptease" Demi Moore trong phim "Striptease" (1996)

7. Cuộc hôn nhân không viên mãn với Bruce Willis

Demi và Bruce Willis chung sống từ năm 1987 đến 2000.

Bruce đã yêu Demi Moore ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng sau khi Demi sinh con gái đầu lòng Rumer, cặp sao bắt đầu lục đục. Demi viết rằng Bruce đã băn khoăn liệu anh có thực sự muốn kết hôn hay không. Tuy nhiên họ vẫn tổ chức đám cưới ở Las Vegas vào năm 1987. Mối quan hệ của vợ chồng Demi thắt chặt hơn sau khi nữ diễn viên Oan hồn sinh tiếp hai cô con gái Scout và Tallulah.

Khoảng thời gian chung sống với Bruce Willis, sự nghiệp của Demi thăng hoa. Cô trở thành nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hollywood. Nhưng Bruce không vui vì Demi mải mê sự nghiệp, không thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Cặp sao sau đó quyết định ly hôn trong êm thấm vào năm 2000.

8. Tái nghiện vì thú vui uống rượu với chồng trẻ

Demi và người chồng thứ ba, Ashton Kutcher.

Năm 2015, Demi kết hôn với tài tử Ashton Kutcher kém cô 15 tuổi. Nữ diễn viên uống rượu trở lại vì thích cảm giác lãng mạn bên chồng: "Tôi muốn trở thành cô gái có thể nhâm nhi ly rượu trong bữa tối hay một vài ngụm tequila trong bữa tiệc. Tôi nghĩ rằng Ashton cũng muốn như thế".

Tuy nhiên Demi Moore đã không thể kiểm soát được việc nghiện rượu. Trong tiệc sinh nhật 45 tuổi vào năm 2007, nữ diễn viên say rượu và suýt chết đuối trong bồn tắm. Demi nói Ashton rất tức giận trước tai nạn khiến cô cảm thấy bối rối vì chính chồng đã khuyến khích cô đi vào con đường này.

9. Sảy thai trong cuộc hôn nhân với Ashton Kutcher

Demi trải qua cú sốc lớn khi mất con năm 42 tuổi. Trong cuốn sách, nữ diễn viên kể rằng cô từng hạnh phúc ra sao khi mang thai một bé gái với Ashton và rồi đau đớn đến mức nào khi bị sảy thai ở tháng thứ 6. Cô không ngừng dằn vặt bản thân vì gây ra điều này: "Đó là lỗi của tôi, tôi cảm thấy chắc chắn điều đó. Nếu như không mở cửa đi uống rượu, tôi sẽ không bao giờ mất em bé. Thậm chí tồi tệ hơn, tôi vẫn hút thuốc khi phát hiện có bầu và vài tuần sau đó tôi mới bỏ thuốc hoàn toàn", Demi giải thích. "Cảm giác tội lỗi giày xéo trong tôi với ý nghĩ rằng những gì xảy ra đều do tôi làm".

Nỗi đau sảy thai khiến Demi lại lao vào rượu để giải sầu. Cô cũng bắt đầu lạm dụng Vicodin - loại thuốc giảm đau gây nghiện.



10. Sex tập thể và phát hiện chồng trẻ ngoại tình

Trong cuốn sách, Demi Moore tiết lộ cô và Ashton Kutcher từng thử sex tập thể. Vợ chồng Demi quan hệ tình dục cùng hai người phụ nữ khác. "Họ đã không có ý định giường chiếu và là những người tốt nhưng vẫn mắc sai lầm", Demi viết.

Minh tinh cho biết Ashton không trực tiếp nói ra ý muốn của anh nhưng cô sẵn sàng thử yêu kiểu thác loạn này vì muốn làm hài lòng chồng trẻ và muốn cho anh thấy cô "thú vị và tuyệt vời ra sao".

Trong cuộc phỏng vấn quảng bá cuốn hồi ký tại The Ellen Show ngày 23/9, Demi Moore nhắc lại sai lầm không thể sửa chữa của mình. Cô nói: "Tôi thực sự cảm thấy mình đã tạo nên cơn nghiện (sex) cho anh ấy, khiến bản thân mình bị phụ thuộc theo một cách mà tôi chưa từng có".

Không lâu sau, Demi phát hiện chồng dan díu với người phụ nữ khác. Ashton lấy chuyện Demi từng đồng ý sex tập thể để bao biện cho việc ngoại tình của anh. Demi chỉ biết đổ lỗi cho bản thân vì đã cho phép "người thứ ba" bước vào cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, sau lễ kỷ niệm 6 năm kết hôn, Demi đã không thể chịu được nổi một lần nữa khi Ashton phản bội cô trong tiệc chia tay thời độc thân của nam diễn viên Danny Masterson. "Tôi cảm thấy như ngạt thở", Demi nhớ lại cảm xúc vào hôm cô đọc được tin đồn đăng tải trên báo trong lúc đang dự lễ ra mắt bộ phim Five do cô làm đạo diễn. Demi gọi điện chất vấn và kinh hoàng vì Ashton "thừa nhận ngay lập tức".

Demi có tình yêu nồng nàn với Ashton nhưng cũng trải qua nhiều đau khổ vì cuộc hôn nhân này.

Năm 2011, Demi đệ đơn ly hôn. Ở tuổi 48, Demi suy sụp hoàn toàn và tàn phá bản thân mình lần nữa với rượu, thuốc ngủ và chất gây nghiện. Cô không thể quên khoảng thời gian tăm tối đó: "Người chồng mà tôi đã nghĩ là tình yêu của cả đời mình đã lừa dối tôi và sau đó anh ta nói không cần cứu vãn cuộc hôn nhân đó nữa. Những đứa con của tôi không thèm nói chuyện với tôi. Cha của chúng - người bạn mà tôi vẫn thân thiết trong nhiều năm (Bruce Willis) - biến mất khỏi đời tôi. Sự nghiệp mà tôi tạo dựng từ thời tuổi trẻ cũng ngừng trệ. Cuộc đời là đây ư?".

Trầm cảm, bỏ ăn và dùng rượu, thuốc quá nhiều khiến Demi Moore gầy gò suy kiệt. Sau khi bị ngất xỉu trong một bữa tiệc vì sốc thuốc vào năm 2012, nữ diễn viên đã được động viên đi cai nghiện. Cô cũng đi trị liệu tâm lý và hàn gắn dần mối quan hệ với ba cô con gái.

Mặc dù xảy ra bao biến cố, thăng trầm trong quá khứ, Demi Moore viết rằng cô vẫn biết ơn mối quan hệ với Ashton Kutcher vì giúp cô "trở thành người như ngày hôm nay" và tìm lại tình bạn tốt với Bruce Willis.

Demi Moore trải lòng về quá khứ sóng gió trong cuốn hồi ký phát hành vào ngày 24/9.

"Tôi đã có những may mắn lạ thường trong cuộc sống này: cả xấu và tốt. Viết tất cả ra thành con chữ trong cuốn hồi ký khiến tôi nhận ra rằng cuộc đời mình đã điên rồ đến mức nào, khó tin ra sao", Demi viết. "Nhưng tất cả chúng tôi đều đã trải qua đau khổ và tất cả chúng tôi đều chiến thắng. Chúng tôi đã chọn lưu giữ cả hai".

