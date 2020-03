Yumi Dương bày cách để sữa mẹ 'đặc quánh' 0 2 tháng đầu chỉ được ngủ mỗi ngày 3 tiếng, Yumi có rất ít sữa và thứ duy nhất để cô giữ vững niềm tin trên hành trình 'gọi sữa về' là: Ăn.

Yumi Dương tên thật là Dương Diễm My, được biết đến lần đầu trong phim Kính Vạn Hoa. Trước khi đến với nghề MC, cô là một chuyên gia trang điểm. Cuối năm 2018, Yumi Dương đã bí mật lên xe hoa cùng ông xã Việt kiều sau gần 3 năm hẹn hò. Hiện tại, cô kinh doanh và là một beauty blogger.

Sinh con gái đầu lòng hôm 22/10/2019 và trải qua hơn 4 tháng làm mẹ, Yumi Dương cho biết cô đã nhận ra nhiều điều mà trước đó chưa từng tưởng tượng, hình dung nổi. Sự vất vả khi nuôi con bằng sữa mẹ với Yumi là một trong những điều như thế. Hiện tại, bé Kailyn được bú mẹ 90-95%, còn lại 5-10% uống sữa công thức những lúc ra phố hay đi du lịch, nhưng để duy trì chế độ này, bà mẹ nổi tiếng đã có nhiều ngày thực sự "gian nan và khổ cực".

Nuôi con bằng sữa mẹ ngay từ lúc chào đời và có đủ sữa cho con là điều mà hầu như chị em nào cũng mong muốn, nhưng Yumi cho rằng tùy vào cơ địa của mỗi người nên nếu đã áp dụng triệt để nhiều cách gọi sữa về mà không thành công thì các mẹ cũng không nên buồn hay tự tạo áp lực. Bản thân cô thấy mình may mắn vì ngay lần da-tiếp-da (skin to skin) với mẹ đầu tiên, bé Kailyn đã được uống những giọt sữa non được ví "quý như vàng". Một ngày sau sinh, Yumi lại chủ động kích sữa tại bệnh viện và hút được 4 ống xi-lanh. Thời gian trong viện, ban ngày cô cho con bú trực tiếp, ban đêm bé bú sữa mẹ hút ra và dặm thêm sữa công thức.

Sữa non ngày đầu tiên sau sinh.

Bà mẹ một con chỉ chính thức bước vào cuộc hành trình "gọi sữa" và duy trì nguồn sữa mẹ chất lượng sau khi xuất viện. "Lúc về nhà, mình mệt gần như kiệt sức, không có ai chăm con phụ, không ngủ, không nghỉ ngơi... nói chung cái gì giúp cho sữa về thì mình đều không có. Dó đó, mình rất ít sữa, may là con bé quá nên bú không nhiều thành ra cũng vừa đủ", Yumi kể và chia sẻ thêm là trong 2 tháng đầu, mỗi ngày cô chỉ ngủ khoảng 3 tiếng.

Ở hoàn cảnh đó, thứ duy nhất giúp Yumi Dương giữ vững niềm tin để có sữa là: Ăn. Cô bảo: "Mình ăn như chết đói, ăn đủ bữa đủ cữ và rất đủ chất". Ngoài ra, cô còn uống rất nhiều nước: Buổi sáng là nước cam mật ong với loại cam không chua, buổi chiều uống sinh tố rau xay và trong ngày uống 3 lít nước. Thêm vào đó, hot mom cũng duy trì lịch hút sữa đều đặn: Ban ngày 3 tiếng vắt một lần và ban đêm là 4 tiếng.

Chế độ ăn và giấc ngủ theo Yumi chính là yếu tố chính quyết định chất lượng sữa mẹ. 4 tháng cho con bú gần như hoàn toàn, Yumi vẫn duy trì được dòng sữa "đặc quánh và đầy một lớp chất béo, lớp nước rất ít". Thực đơn và lịch sinh hoạt trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ được hot beauty blogger chia sẻ như sau:

- Ăn uống

Yumi ăn sáng bằng một ly sữa hạt khoảng 350 ml với chất béo tự nhiên, trứng với cải bó xôi/tôm đảo rang cà chua hoặc một tô bún, phở nhỏ và cuối cùng là một ly nước cam 150 ml, chọn loại cam ngọt hoặc quýt.

Yumi có thói quen ăn cơm gạo lứt suốt 9 tháng mang thai và vẫn áp dụng trong thời gian sau sinh. Kèm theo cơm là rau luộc/rau xào nhạt (250 gr), một món mặn (cá kho, mực xào, thịt bò xào rau củ quả...), món canh (canh tiềm bồ câu/gà ác, canh rau cải nấu tôm thịt; nói "không" hoàn toàn với canh chân giò).

Buổi chiều, bà mẹ một con ăn nhẹ với trứng gà luộc lòng đào, súp cua, sữa chua trộn trái cây khô...

Bữa tối, chồng cô thường nấu súp cho cả hai. Món súp này chủ yếu được ninh từ thịt và gà nhưng chỉ lấy nước ăn kèm cá loại rau, củ organic nguyên vỏ, hầm mềm. Yumi cho biết, loại súp rau củ đặc biệt bổ nhưng không gây mập.

Bà mẹ nổi tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa phụ hơn bữa chính vì cứ sau mỗi cữ hút sữa, cô đều cảm thấy đói và khát. Các bữa phụ theo Yumi cùng là "chìa khóa" để sữa của cô đặc quánh. MC 9X uống nước dừa thay nước lọc, uống sữa gạo lứt rang ấm, sữa hạt xay tươi, sữa chua Nhật và ăn rất nhiều trái cây trong ngày. "Việc uống sữa chua lên men tự nhiên giúp sữa mình đặc lên thấy rõ và đây cũng chính là bí quyết quan trọng nhất của mình. Uống nước ấm và các loại chất lỏng được làm ấm như nước canh ấm, sữa ấm, trà ấm... đều giúp sữa tiết tốt hơn là uống lạnh", Yumi chia sẻ.

Sữa hiện tại: Lớp nước chiếm 5-10%, còn lại là lớp béo, vàng, sánh.

- Ngủ

Sau 3 tháng thiếu ngủ trầm trọng vì phải vật lộn với thời kỳ newborn, Yumi bắt đầu có những giấc ngủ ngon và chủ động giãn thời gian hút sữa ban đêm, rèn nếp ngủ xuyên đêm cho bé. Yumi chuyển cữ hút sữa đêm từ 4 tiếng/lần thành 5 tiếng để có nhiều thời gian ngủ hơn. Trước khi ngủ, cô thường uống khoảng 350 ml sữa gạo lứt rang ấm.

- Thực phẩm chức năng

Bà mẹ trẻ sử dụng cao chè vằng, viên uống giúp sữa có đủ vitamin tên là Mother Love More Milk Plus vào sáng và chiều, trà lợi sữa Tealife và Showa Seiyaku.

Sau cùng, Yumi Dương nhắn nhủ các bà mẹ khác: "Dù mệt cách mấy cũng đừng bỏ quên bản thân, làm điều mình muốn như xem phim, dưỡng da, làm tóc, dọn dẹp nhà cửa hoặc đơn giản là ngủ hoặc ăn. Thời gian cho bản thân rất quan trọng, giúp bạn cảm thấy mình vẫn 'sống'. Hãy nhớ ngủ khi có thể, ăn uống đủ bữa và chú ý đến sức khỏe tinh thần, vì đó chính là thứ quan trọng nhất khiến bản thân luôn ổn, khi ổn về tinh thần thì thể chất mới tiết sữa".