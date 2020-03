'Vườn hồng trên mây' của bà mẹ ba con

Bà mẹ ba con trồng cả hồng ngoại lẫn hồng nội trong khu vườn của mình, đến nay đã có tổng cộng gần 30 gốc. Trong đó, một số giống hồng ngoại gồm: Rouge Royal, Autumn Juliet (Hồng triệu đô), Catalina, Thank you, Hồng leo Spirit of freedom, Mango Koster, Ngọc lung linh... và hồng nội có: bạch cổ, cổ Sapa, cổ hồng đào. Hai giống hoa thơm nhất theo chị Lan Anh là hồng ngoại Double delight và hồng cổ Vân Khôi hay còn gọi là hồng cung phủ (vì thơm nên ngày xưa hay được đưa về các phủ của vua chúa trồng).