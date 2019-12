Vũ Ngọc Ánh khẳng định không chọn nhầm chồng sau 1 tháng sinh con 0 Anh Tài - ông xã của Vũ Ngọc Ánh giành hết phần chăm sóc bé, từ thay tã đến ẵm bồng, cho con bú bình. Lúc bé ngủ say, anh lại quay sang lo cho vợ.

Tròn một tháng sau khi sinh con gái đầu lòng - bé Jasmine Huỳnh (tên ở nhà là Bảo Bối), hôm nay (11/12), vợ chồng diễn viên Vũ Ngọc Anh và Anh Tài tất bật sửa soạn mâm cỗ cúng mụ cho bé tại Mỹ. Cặp vợ chồng nổi tiếng cũng đã dần quen với lịch sinh hoạt "bỉm sữa" hàng ngày và đang tận hưởng từng niềm vui nho nhỏ bên con. Vũ Ngọc Ánh thậm chí còn hào hứng khoe rằng, cô đã gần như "quên sạch" cảm giác đau đớn của 23 tiếng vật lộn chuyển từ sinh thường sang sinh mổ và lại "thèm" được mang bầu, sinh con thêm lần nữa. Tuy vậy, một tháng đầu tiên làm cha mẹ của Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài cũng là một hành trình vô giá khi niềm hạnh phúc và nỗi lo lắng đan xen nhau.

Đang ở Mỹ nhưng Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài vẫn chuẩn bị một mâm cỗ tươm tất để cúng mụ cho con.

- Từng trải qua một ca sinh khó, hiện tại sức khỏe của hai mẹ con chị như thế nào?

- Sức khỏe của hai mẹ con đều tiến triển rất tốt! Một tháng nghỉ ngơi, hồi phục sau ca mổ, bây giờ Ánh đã thấy khá hơn nhiều, có thể vận động nhẹ nhàng và làm một số việc vặt trong nhà. Bảo Bối cũng đã bắt đầu tăng cân và ngủ đêm được nhiều hơn trước.

- Anh chị đã trải qua một tháng đầu tiên làm cha mẹ ra sao?

- Đó là khoảng thời gian tràn ngập các cung bậc cảm xúc với vợ chồng Ánh - Tài, từ bỡ ngỡ, lo lắng đến ngập tràn hạnh phúc. Mấy ngày đầu cực kì khó khăn vì chưa hiểu được con muốn gì và cần gì nên mỗi khi em bé khóc, cả hai đều cuống quýt cả lên. Sau này khi đã quen và hiểu con hơn, hai vợ chồng mới bình tĩnh mà chăm con được.

Em bé trộm vía khá ngoan và thương ba mẹ nên không quấy khóc nhiều. Vì đã chuẩn bị tinh thần từ sớm cho việc thức khuya dậy sớm chăm con nên cả hai vợ chồng Ánh lập một thời gian biểu để thay phiên nhau. Nhờ vậy, Ánh và anh Tài không mất sức quá nhiều.

Mỗi ngày nhìn thấy con lớn lên từng chút, được ẵm bồng con trên tay, hai vợ chồng Ánh mới hiểu được thế nào là niềm hạnh phúc khi có được thiên thần nhỏ của mình.

"Công chúa hoa nhài" Bảo Bối được nhận xét là "nét nào ra nét đấy", thừa hưởng tất cả các nét đẹp của bố và mẹ.

- Điều gì là khó khăn và bỡ ngỡ nhất với anh chị khi chăm con?

- Điều khó khăn nhất và bỡ ngỡ nhất đến trong những ngày đầu làm ba mẹ. Chỉ cần bé khóc lên một chút cũng làm Ánh-Tài rất lo lắng. Mọi nhất cử nhất động của con đều được ba mẹ chú ý quan sát kỹ vì sợ mình bỏ sót những dấu hiệu bất thường của con.

Bạn Bảo Bối ở trong bụng mẹ lâu hơn các bé khác nên có lẽ vì thế em háu ăn hơn, nhưng lúc đó mẹ lại chưa về đủ sữa cho em bú, em phải bú sữa ngoài với lượng nhất định. Bé vẫn đói nên khóc rất nhiều, làm cho ba mẹ cuống hết cả lên: Chẳng biết tại sao bé ăn rồi mà vẫn khóc! Mãi sau mới biết là con chưa ăn đủ no.

Rồi những lóng ngóng trong lần đầu thay tã cho con. Tất cả đều là những trải nghiệm rất mới mẻ và đầy thiêng liêng của của hai vợ chồng!

- Sau đó, chị áp dụng chế độ dinh dưỡng như thế nào để sữa mẹ về đủ cho bé?

- Ánh tuân thủ chế độ ăn uống đầy đủ các chất, ưu tiên ăn nhiều rau xanh, soup, trái cây, chất đạm. Và quan trọng nhất là uống thật nhiều nước ấm để sữa nhanh về. Chế độ dinh dưỡng này do chính các bác sĩ sản khoa tại bệnh viện Ánh sinh con tư vấn.

Ảnh chụp khi bé Bảo Bối mới được một tuần tuổi.

- Ông xã đồng hành cùng chị như thế nào trong một tháng đầu tiên làm cha mẹ?

- Ánh thấy mình rất may mắn vì Anh Tài giành hoàn toàn việc chăm con, từ thay tã, cho con bú bình, đến ru con ngủ... Thậm chí, khi con ngủ rồi, anh còn quay qua chăm sóc cho Ánh để Ánh mau chóng hồi phục sức khỏe. Nhìn những lần đầu Anh Tài lóng ngóng thay tã cho con, lóng ngóng ôm ấp bé rồi say sưa ngắm con khi con say giấc, Ánh thấy mình đã không chọn nhầm chồng!

Nhiều lúc thấy chồng thương con quá, Ánh cũng khá ghen tị (cười). Từ lúc nào mình đã không còn là số một trong lòng chồng mình nữa, nghiễm nhiên bị đẩy xuống làm số hai mà vẫn phải vui vẻ mỉm cười. Có những đêm đang ngủ quay ra không thấy chồng mình đâu, nhìn qua nôi cũng không thấy con đâu, thì ra là chồng ôm con đi lòng vòng phòng khách để ru con ngủ, thế là đành lủi thủi đi ngủ trước một mình. Đến giờ, Ánh đã hiểu được chân lý: Con gái là người tình kiếp trước của ba!

- Mùa Noel này là năm đầu tiên gia đình chị có 3 thành viên. Anh chị có kế hoạch gì để tổ chức một mùa Giáng sinh đặc biệt?

- Hiện tại, hai vợ chồng dành toàn bộ thời gian chăm sóc con vì con còn khá nhỏ nên không thể đi đâu được. Mỗi ngày trôi qua khá giống nhau, chỉ quanh quẩn trong việc chăm sóc con, cho con ăn, ru con ngủ, massage cho con. Hai vợ chồng hoàn toàn trở thành ông bố, bà mẹ bỉm sữa chính hiệu.

Tuy vậy, Noel năm nay hai vợ chồng cũng sẽ quây quần bên gia đình để hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn theo đúng truyền thống của Mỹ. Và sau đó, cả gia đình sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 12.

Song Giang thực hiện