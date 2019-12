Vợ Đan Trường: 'Tôi lo cho con tài chính nhưng đạo đức con phải tự trau dồi' 0 Chị Thủy Tiên không muốn mọi người nhắc đến con trai Thiên Từ với cái danh 'rich kid' mà là một cậu bé khiêm nhường và có tấm lòng nhân hậu.

Sau khi cùng con trai hoàn thành buổi ra mắt công ty mang tên bé Mathis Thiên Từ tại TP HCM, chị Thủy Tiên - bà xã ca sĩ Đan Trường lại tất bật lên đường cho những chuyến công tác. Bà mẹ doanh nhân hầu như chẳng có thời gian cho những hoạt động vui chơi, giải trí hay tham quan đây đó. Tuy vậy, khi được hỏi về chuyện làm mẹ và chăm con, chị luôn hào hứng chia sẻ bởi với chị, công việc này không chỉ cần 100% tâm huyết mà còn rất thiêng liêng.

Chị Thủy Tiên và con trai - bé Mathis Thiên Từ.

Mọi người khi nhắc đến con trai đầu lòng của Đan Trường - Thủy Tiên đều gắn với từ "rich kid" bởi mới 3 tuổi, Thiên Từ đã sở hữu một công ty riêng, sống trong những ngôi biệt thự sang trọng, được học các môn nghệ thuật và nhiều ngoại ngữ. Nhưng đó lại không phải là những điều mà chị Thủy Tiên mong muốn mọi người nhắc về con. Chị bảo: "Thực sự ở đời, không ai đảm bảo được việc gì, hôm nay mình có thể giàu có và danh tiếng nhưng hôm sau mình có thể chẳng còn gì cả. Vì thế, điều mà tôi muốn là dạy con hãy nỗ lực mỗi ngày để không uổng phí cuộc đời của con".

Ở độ tuổi này của Thiên Từ, chị Thủy Tiên đã rèn cho con tính cách không ỉ lại, dựa dẫm quá nhiều vào ba mẹ. Chị không muốn con nghĩ mình là "rich kid" hay bất cứ ai gán cho con cái danh đó bởi theo chị: "Một đứa trẻ cho mình là 'rich kid' thì đâu đó sẽ có tính cách kiêu ngạo. Tôi có thể lo cho Thiên Từ về tài chính nhưng phẩm chất đạo đức của một con người, con phải tự mình trau dồi". Bên cạnh đó, chị cũng luôn dạy con cách sống tự lập, khiêm nhường và có một tấm lòng từ bi. Đó mới chính là những điều mà theo chị Thủy Tiên sẽ giúp con vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Lần đầu tiên Đan Trường và con trai cùng lên sân khấu trong buổi giới thiệu thương hiệu của công ty mang tên bé tại TP HCM.

Bà xã Đan Trường cũng nói thêm rằng, chị chưa bao giờ muốn con mất đi tuổi thơ và sự hồn nhiên, trong sáng, nên cuộc sống hàng ngày dù có mệt mỏi hay bận rộn thế nào, chị cũng sẽ cố gắng đem tới cho con những khoảng thời gian gia đình chất lượng, ấm áp tình yêu thương. Thiên Từ hiện tại theo lời kể của mẹ là một cậu bé khá thông minh, biết chia sẻ, thích ca hát và giàu khả năng sáng tạo. Chị kể có lần bé nghe ba - ca sĩ Đan Trường hát: "Beautiful Vietnam, beautiful Vietnam, always in my mind...", bé liền tự sửa thành: "Beautiful Vietnam, beautiful Vietnam, always in my mommy...".

Sau cùng, chị bảo: "Điều mà tôi luôn muốn chỉ dạy cho con là dù con có điều kiện mọi mặt nhưng con hãy không ngừng cố gắng vì đó là ước mơ, hy vọng trong cuộc sống của con".