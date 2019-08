Vì sao Trà xanh không độ có vị chát 0 Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, giữ tối đa dưỡng chất EGCG từ lá trà xanh Thái Nguyên.

Theo khảo sát của nhãn hàng, gần 80% người tiêu dùng được hỏi cho biết, Trà xanh không độ có vị chát đặc trưng của lá trà xanh so với các loại trà đóng chai trên thị trường.

Theo các chuyên gia, chất lượng trà xanh đóng chai nằm ở hương vị. Sản phẩm vị chát đặc trưng, hương thơm tự nhiên có hàm lượng EGCG cao, giữ tối đa các dưỡng chất của lá trà.

Trà xanh không độ có vị chát.

Đại diện nhãn hàng cho biết, EGCG là hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, tìm thấy trong lá trà xanh với tỷ lệ lên tới 59,1%, cao gấp 100 lần so với vitamin C, 25 lần so với vitanmin E, đem lại những lợi ích cho sức khỏe.

Các nhà khoa học Nhật Bản cũng thừa nhận công dụng của hợp chất EGCG góp phần ngăn ngừa ung thư, tim mạch, cao huyết áp, chống lão hóa, giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Lý giải về vị chát đặc trưng, đại diện nhãn hàng cho biết, sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của chuyên gia nên sản phẩm giữ tối đa các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe từ lá trà xanh Thái Nguyên, điển hình là hợp chất EGCG.

Thức uống phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Cụ thể, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic là sự kết hợp tối ưu giữa 5 yếu tố vô trùng: chai, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng, môi trường chiết vô trùng tạo ra sản phẩm có hương vị, hàm lượng EGCG tối đa do dung dịch sản phẩm, không bị nấu chín qua nhiệt độ cao như công nghệ chiết nóng, không cần chất bảo quản, màu công nghiệp.

Sản phẩm với chai nhỏ tiện lợi, phù hợp với các các cuộc vui ngoài trời của giới trẻ.

Đrà xanh không độ phù đặc biệt phù hợp với giới trẻ qua các hoạt động ngoài trời hay dã ngoại cuối tuần của các bạn trẻ để giải tỏa mệt mỏi sau những áp lực học tập, công việc. Sản phẩm với nhiều dưỡng chất hỗ trợ giúp chống lão hóa, tốt cho làn da.

Trà xanh không đ là một trong những thức uống giải khát bán trên thị trường, đạt chứng nhận FDA của Cục quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ về chất lượng sản phẩm.

Vì sao Trà xanh không độ có vị chát

Lê Nguyễn