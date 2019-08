Uyên ương trèo lên di tích Đà Nẵng chụp ảnh cưới bất chấp biển cấm

Chú rể trong bộ suit đen đã leo lên Hải Vân Quan, anh cùng một người của ekip chụp ảnh cưới hỗ trợ cô dâu leo lên di tích để có tấm hình đẹp. Ảnh: Đà Nẵng News

Ngày 23/7, một fanpage đã đăng tải hình ảnh một cặp cô dâu chú rể diện đồ cưới leo lên Hải Vân Quan chụp hình bất chấp biển cấm. Nhiều người đã lên án, chỉ trích gay gắt về hành động của uyên ương lẫn nhiếp ảnh gia.

Tài khoản Nhã An viết: "Chụp trên đó không đẹp mà vẫn bất chấp chụp. Ý thức kém".

Tài khoản Phước Nguyễn bình luận: "Ý tưởng sáng tạo tồi của thợ chụp ảnh đây".

Biển cấm được dựng bên cạnh di tích. Tuy nhiên, ekip chụp ảnh còn mang theo thang để giúp cô dâu, chú rể leo lên di tích. Ảnh: Đà Nẵng News

Đây không phải lần đầu tiên các cặp sắp cưới bị "ném đá" vì hành động vô ý thức với các công trình cổ. Trước đó, vào tháng 4, cộng đồng mạng truyền tay nhau ảnh chụp cô dâu chú rể vô tư tạo dáng trên nóc nhà cổ Hội An. Nhiều người cho rằng hành vi thiếu ý thức của các bạn trẻ không chỉ ảnh hưởng đến chủ hộ gia đình, di tích hàng trăm năm tuổi mà còn gây nguy hiểm tới bản thân người chụp. Sau hành động trèo lên mái nhà để chụp ảnh của một số người, các gia đình ở Hội An đã chủ động rào lưới gai, kẽm, dây xích. Phía Phòng Văn hóa thông tin Thành phố Hội An đã mở chiến dịch nhằm ngăn chặn, tuyên truyền tới khách du lịch, người dân về việc giữ gìn và bảo tồn văn hóa phố cổ Hội An. Các hành vi vi phạm sẽ áp dụng chế tài xử phạt thích đáng.

Bức ảnh của một cặp chụp ảnh trên nóc nhà cổ Hội An.

Hải Vân Quan tọa lạc trên núi Hải Vân thuộc địa giới hành chính của thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Đây là công trình chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, được công nhận là di tích quốc gia vào năm 2017. Khu di tích đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Nhiều hạng mục công trình trong khu di tích đang trong tình trạng xuống cấp. Vì thế, ban quản lý đặt nhiều biển cấm để giữ sự an toàn cho khách du lịch, bảo tồn di tích.

Vincent