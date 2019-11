Uyên ương tổ chức đám cưới ở độ cao 11.000m 0 Cô dâu Cathy viết ý tưởng về hôn lễ giữa không trung ở trang facebook của hãng bay và được chấp thuận.

Cô dâu chú rể hôn nhau trước sự chứng kiến của các hành khách trên chuyến bay.

Chú rể David Valliant đến từ Australia, còn cô dâu Cathy Valliant lớn lên ở New Zealand đã quyết định tổ chức đám cưới trên chuyến bay mang số hiệu 201 cất cánh từ thành phố Sydney, Australia đến Auckland, New Zealand. Uyên ương cử hành hôn lễ khi máy bay đạt độ cao 11.000m so với mực nước biển, chạm đúng điểm chính giữa hai quốc gia. Một thành viên phi hành đoàn đã đóng vai trò chủ hôn, các hành khách còn lại trở thành nhân chứng cho tình yêu của cô dâu, chú rể. Trước đó, uyên ương đã có một đám cưới chính thức ở sân bay Sydney.

Điểm chính giữa hai đất nước của uyên ương trở thành nơi cử hành hôn lễ đặc biệt.

"Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời", cô dâu Cathy khẳng định. Năm 2011, David và Cathy quen nhau qua trò chơi trực tuyến Airport City (Sân bay thành phố). Sau đó 2 năm, cặp tình nhân gặp nhau ngoài đời thực ở sân bay Sydney. "Tình yêu với ngành hàng không đã đưa chúng tôi đến với nhau", cô dâu bộc bạch. Sau nhiều năm hẹn hò, David dự định cầu hôn bạn gái trên chuyến bay từ Brisbane đến Melbourne, nhưng vì quá căng thẳng nên mãi mà anh không nói nên lời.

"Cuối cùng, anh đã cầu hôn vào buổi tối, khi chỉ có hai người", Cathy kể. Mong muốn có một đám cưới thật đáng nhớ, Cathy đã mạnh dạn đăng lên trang facebook của một hãng hàng không để tiết lộ ý tưởng kết hôn giữa không trung. "Tôi muốn đám cưới thể hiện tình yêu của chúng tôi với ngành hàng không, cho đất nước Australia, New Zealand và cho nhau", cô chia sẻ.

Các thành viên phi hành đoàn hào hứng với đám cưới trên chuyến bay.

Sau đó, đại diện hãng bay đã đồng ý với dự định của Cathy, lên kế hoạch cho đám cưới này. Hãng bay cũng gửi email thông báo sẽ quay phim các hành khách tham gia chuyến bay đó, chỉ không đề cập tới đám cưới. Nếu ai không muốn điều này, hãng sẽ đổi chuyến bay khác cho khách hoàn toàn miễn phí.

Robyn Holt, chủ hôn đám cưới của David và Cathy nói: "Đây là một dịp đặc biệt, lần đầu tiên tôi tham dự vào một hôn lễ giữa không trung. Các hành khách khác cũng rất thích thú khi được góp mặt trong ngày đặc biệt của David - Cathy". Hiện tại, uyên ương đang tận hưởng cuộc sống ở Melbourne, Australia.

Hằng Trần (Theo CNN)